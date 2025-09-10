حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا سرلک در حاشیه جشن امت ماه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری آئین‌های سرور مذهبی اظهار کرد: در روایات متعدد تأکید شده است که شیعیان واقعی کسانی هستند که در غم اهل بیت غمگین و در شادی ایشان شادمان‌اند و این خود نشانه‌ای از دعوت به شادی‌های صالح و سازنده است.

وی با بیان اینکه برگزاری جشن‌های مذهبی نقش اساسی در ارتقای نشاط اجتماعی و رشد معنوی جامعه دارد، تصریح کرد: مناسبت‌های مذهبی ظرفیت بزرگی برای ایجاد فضای شادی مشروع و معنوی در جامعه هستند و اگر این فضاها به‌درستی فراهم شود، آثار مثبت آن در روحیه فرزندان، خانواده‌ها و حتی سطح اجتماع نمایان خواهد شد.

معاون فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با دعوت از هیئات مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی برای همکاری بیشتر در برگزاری جشن‌های دینی افزود: ایجاد چنین فضاهایی نیازمند طراحی برنامه‌هایی همه‌جانبه است تا بتواند اقشار مختلف جامعه به‌ویژه نوجوانان را تحت پوشش قرار دهد. برنامه‌ای که صرفاً محدود به یک قالب مانند موسیقی یا مداحی سنتی باشد، نمی‌تواند پاسخگوی تمامی نیازها باشد؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از برنامه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند تا هیچ‌یک از گروه‌های مخاطب احساس کمبود نکنند.

سرلک خاطرنشان کرد: در جشن امت ماه نمونه‌ای از این جامع‌نگری دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر مداحی اهل بیت، از حضور خوانندگان برجسته کشور همچون استاد علیرضا افتخاری نیز استفاده شد. همچنین بخش‌هایی چون استندآپ کمدی سالم برای خانواده‌ها و غرفه‌های کودک برای سرگرمی فرزندان تدارک دیده شد که این امر باعث شد خانواده‌ها با آرامش و اطمینان در جشن شرکت کرده و با نشاط به خانه بازگردند.

وی در پایان بر لزوم استمرار و توسعه این‌گونه برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: اگر جشن‌های مذهبی با نگاه همه‌جانبه برگزار شوند، می‌توانند علاوه بر تقویت پیوندهای خانوادگی و اجتماعی، سطح بالاتری از معنویت و نشاط را برای جامعه به ارمغان آورند