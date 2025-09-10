به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجدید میثاق میهمانان سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با حضور حجت‌الاسلام سید حسن خمینی و حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در حرم مطهر امام راحل برگزار شد.، در این مراسم میهمانان خارجی و شخصیت‌های علمی و دینی حاضر در سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی را گرامی داشتند و بار دیگر با آرمان‌های ایشان تجدید میثاق کردند.

در این آئین، میهمانان کنفرانس با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ امام خمینی (ره) ادای احترام کردند.

خدمت به مستضعفان مهم‌ترین هدف امام خمینی (ره) در تشکیل حکومت اسلامی بود

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در این مراسم دیدار میهمانان سی‌ونهمین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی با یادگار امام، حجت الاسلام سید حسن خمینی، یاد و نام امام خمینی (ره) را روح‌بخش دل و جان ملت ایران دانست و گفت: هر بار که در محضر یادگار ایشان قرار می‌گیریم، به دلیل معنویتی که امام هم در زمان حیات و هم پس از رحلتشان در انقلاب اسلامی جاری کرده‌اند، حال و هوای ما تغییر می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه در اندیشه امام خمینی (ره) تصریح کرد: ولایت فقیه امتداد ولایت الهی، پیامبر اعظم (ص) و اهل‌بیت (ع) است و امام خمینی (ره) با ادله محکم عقلی و نقلی آن را در کتاب خود تبیین کردند. این نظریه دینی تحولی بزرگ در جهان اسلام پدید آورد.

شهریاری با اشاره به نگاه امام به مسئله مستضعفان افزود: امام خمینی (ره) معتقد بودند که هدف اصلی حکومت اسلامی باید خدمتگزاری به مستضعفان باشد. ایشان بارها بر رفع فقر و محرومیت تأکید داشتند و جمله تاریخی‌شان که «یک موی کوخ‌نشینان را به همه کاخ‌نشینان نمی‌دهم» نشان‌دهنده همین رویکرد است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی یادآور شد: پیش از انقلاب، مناطق حلبی‌آباد و علوی‌آباد در جنوب تهران نماد محرومیت و فقر بودند. امام همواره دغدغه رسیدگی به این اقشار را داشتند و خدمت به محرومان را هدف نخستین حکومت اسلامی می‌دانستند.

وی با بیان اینکه فقر اقتصادی منجر به فقر فرهنگی می‌شود، خاطرنشان کرد: انسانی که به نان شب خود محتاج است، فرصت و توان معرفت‌افزایی ندارد. همان‌طور که حدیث شریف می‌فرماید: “الفقرُ کاد أن یکونَ کُفراً”. امروز نیز ملت مظلوم فلسطین در شرایطی قرار دارند که نه تنها به غذا و آب، بلکه به حداقل امکانات زندگی محتاج هستند، و این وضعیت نمونه‌ای روشن از سیاست استضعاف فرهنگی دشمنان است.

شهریاری تأکید کرد: امام خمینی (ره) بر این باور بودند که اگر فقر در جامعه برطرف نشود، سایر آرمان‌های انقلاب نیز به خطر خواهد افتاد؛ بنابراین رفع فقر و خدمت به مستضعفان باید در صدر اهداف نظام اسلامی قرار گیرد.

شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری شرایط سخت مردم ایران در دوران پیش از انقلاب اظهار کرد: در گذشته حتی در تهران آب لوله‌کشی وجود نداشت و آب آشامیدنی را با گاری توزیع می‌کردند. امروز به برکت انقلاب اسلامی، نه‌تنها پایتخت بلکه دورترین نقاط کشور نیز از نعمت آب، برق و گاز برخوردارند و این همه مرهون عنایت امام خمینی (ره) به مستضعفان و محرومان است.

وی با بیان اینکه توجه امام به محرومان باید الگویی برای همه دولت‌مردان باشد، افزود: استضعاف تنها به بُعد اقتصادی محدود نمی‌شود؛ قرآن کریم در آیه وَنُرِیدُ أَن نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، به استضعاف سیاسی نیز اشاره دارد. مستضعفان در حقیقت ضعیف نیستند، بلکه ضعیف شمرده می‌شوند؛ آنان مؤمنانی قدرتمندند که ایمانشان آنها را در برابر فشارها استوار می‌سازد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با اشاره به استقامت امام خمینی (ره) در برابر رژیم پهلوی گفت: امام در دوران تبعید و بازگشت به کشور، هیچ‌گاه مقامات دنیوی را به حساب نمی‌آورد و با قدرت ایمان، در برابر طاغوت ایستاد. جمله تاریخی ایشان هنگام بازگشت به ایران و پاسخ کوتاه “هیچی” به پرسش خبرنگار درباره احساسشان، نشان‌دهنده عمق عرفان و بی‌اعتنایی ایشان به مظاهر قدرت دنیوی بود.

شهریاری با تأکید بر اینکه روحیه مقاومت امام (ره) در ملت‌های مسلمان نیز نهادینه شد، خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه ایران، علما و نخبگان اهل سنت علی‌رغم تهدیدها، بیش از سه هزار صفحه بیانیه و خطبه در حمایت از مقاومت و رهبر معظم انقلاب صادر کردند. این شجاعت و ایستادگی، میراث مکتب امام (ره) است؛ مکتبی که به ما آموخت در برابر ظلم سینه سپر کنیم.

وی ضمن قدردانی از ایستادگی علما و مردم استان‌های مرزی کشور افزود: بیانیه دادن در تهران آسان است، اما در سیستان و بلوچستان، کردستان و مناطق قومیتی، سخت است؛ بسیاری در راه دفاع از اسلام و انقلاب شهید شدند و خانواده‌هایشان قربانی دادند. این رشادت‌ها الگویی برای وحدت واقعی است.

شهریاری ادامه داد: امام خمینی (ره) با نظریه حکومت مستضعفان در برابر مستکبران، گفتمانی ماندگار ایجاد کردند. امروز این گفتمان نه‌تنها در قالب وحدت اسلامی، بلکه در قالب وحدت انسانی جلوه‌گر شده است. محور این وحدت نیز سه ارزش بنیادین است: کرامت انسانی، امنیت منطقه‌ای و عدالت جهانی.

وی‌افزود: کرامت انسانی ایجاب می‌کند که مسیحیان نیز در کنار مسلمانان علیه جنایات رژیم صهیونیستی بایستند. امنیت به معنای آرامش جان و مال انسان‌هاست و عدالت جهانی همان چیزی است که انقلاب اسلامی آن را به جهان معرفی کرد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان با تجلیل از رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: ما وامدار انقلاب امام (ره) و رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری هستیم. از امام (ره) آموختیم که نترسیم، مقاومت کنیم و در برابر مستکبران ایستادگی داشته باشیم؛ ان‌شاءالله روزی خواهد رسید که امت اسلامی زیر پرچم واحد گرد هم آید.