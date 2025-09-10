برگزاری همایش وحدت اسلامی در شهرستان ایرانشهر

به گزارش خبرنگار مهر، همایش وحدت اسلامی همزمان با سالروز ولادت پیامبر رحمت با حضور ائمه جمعه شیعه و اهل سنت شهرستان ایرانشهر در حوزه علمیه حقانیه اهل سنت ایرانشهر برگزار شد.

این مراسم به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، علما و طلاب شیعه و اهل سنت شهرستان‌های ایرانشهر، دلگان و بمپور برگزار شد.

در بخشی از این برنامه، علمای شیعه و اهل سنت به سخنرانی پرداختند که محور صحبت‌ها، اشاره به ضرورت اتحاد و اخوت اسلامی در میان مسلمانان در عصر حاضر برای عزت و اقتدار جهان اسلام بود.