به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم جعفرزاده شامگاه چهارشنبه در جلسه تجلیل از فعالان قرآنی استان اردبیل به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) با تاکید بر اهمیت این نشست که از جمله بی‌نظیرترین محافل قرآنی کشور محسوب می‌شود؛ اظهار کرد: جامعه قرآنی از مسئولان مطالباتی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قرآنی استان افزود: ۱۳۰ خانه قرآنی، ۴۴ مؤسسه قرآنی وابسته به اداره امور قرآنی سازمان تبلیغات اسلامی، ۲۲ مؤسسه تحت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۰ مؤسسه دارالقرآن در شهرهای مختلف، ۱۲ مؤسسه دارالقرآن مرتبط با آموزش و پرورش و ۱۰ مؤسسه دارالقرآن مرتبط با سپاه، تشکیل شده و فعال است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل گفت: با وجود حضور بیش از ۱۰ هزار حافظ قرآن در استان که از این تعداد ۲ هزار نفر حافظ تخصصی قرآن کریم هستند، وضعیت موجود رضایت‌بخش نیست و نیازمند توسعه و توجه بیشتر می‌باشد.

جعفرزاده خواستار تشکیل جلسات مستمر و تخصصی با حضور نمایندگان جامعه قرآنی هر شهر شد تا نقدها، نیازها و مشکلات این حوزه به دقت بررسی شود.

وی همچنین بر لزوم افزایش حمایت‌ها از حافظان و قاریان قرآن و گسترش فعالیت‌های زیرساختی مانند ترویج تدبر در قرآن و وحدت جامعه قرآنی تأکید کرد.

وی گفت: از دیگر درخواست‌های مطرح شده می‌توان به اختصاص بخشی از دوره‌های ضمن خدمت کارکنان به مباحث تدبر در قرآن، حمایت ویژه از استعدادهای قرآنی از طریق برگزاری مسابقات، و بررسی و تخصیص بودجه‌های فرهنگی و قرآنی برای توسعه این حوزه اشاره کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل این نشست را فرصتی مهم برای ارتقا سطح فعالیت‌های قرآنی استان دانست و خواستار پیگیری جدی این موارد از سوی مسئولان ذی‌ربط شد.