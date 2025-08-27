۱۴ حافظ قرآن کریم در استان اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رجبی بعد از ظهر روز چهارشنبه در مراسم تجلیل از ۱۴ حافظ با تاکید بر نقش هدایتگری قرآن اظهار داشت: قرآن راه نیکوکاری و خیر را از زشتی و بدی‌ها جدا کرده و معیارهایی برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی ارائه می‌دهد.

وی افزود: برگزاری اینگونه مراسم به گسترش و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه و تشویق نسل‌های آینده به حفظ قرآن کمک می‌کند.

در این مراسم معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای تحقق منویات و مطالبات مقام معظم رهبری و به منظور ایفای نقش مؤثر مؤسسات و نهادهای قرآنی در تحقق تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن کریم، طرح ۴۰ هزار حافظ قرآن کریم در استان اردبیل به پاس آرمان ۴۰ شهید والامقام کشور اجرا می‌شود.

مهدی طاهری افزود: ۲۲ مؤسسه در بحث آموزش قرآن کریم در استان اردبیل فعال هستند که سالانه حدود ۱۵ هزار نفر را در زمینه آموزش‌های قرآنی تحت پوشش قرار می‌دهند.

وی با بیان اینکه استان اردبیل، ۴۰۰ نفر حافظ کل قرآن دارد افزود: ۳۲۰ نفر از فعالان در زمینه قرآن تحت پوشش خدمات صندوق هنر، بیمه قرآنی و بسته حمایتی قرار دارند.

وی در پایان روستاهای سوها، حمل آباد و روستای اندبیل خلخال را از جمله "روستاهای قرآنی " نام برد و افزود: این روستاها در زمینه فعالیت‌های قرآنی در کشور نام آور هستند و سایر روستاهای استان نیز میزبان خانه‌های قرآن روستایی هستند که فعالیت‌های قرآنی در آنها انجام می‌شود.