مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل: مسجد محور تحول در جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام قاسم جعفرزاده در جلسه دورهای راهبری و تعالی روسای ادارات شهرستانها و کارشناسان اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل در مشگین شهر برگزار شد، در سخنانی اظهار کرد: حرکت جهانی و ملی و نیز تحولات سال ۱۴۰۴ باعث شده نگاهمان به فعالیتها، ظرفیتها و باورهایمان تغییر یافته و از فرصتها در ارتقای برنامهها بهره ببریم. ما برای تبیین به معنای واقعی باید رکن تحول منطقه که با محوریت مسجد است مورد توجه قرار گیرد.
وی تاکید کرد: به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما بنا به اقتضائات زمان پیش نرفتهایم و تبیین به معنای واقعی صورت نگرفته لذا باید رکن تحول منطقه که با محوریت مسجد است مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به توسعه فعالیتهای حوزه بانوان افزود: حوزه بانوان از ارکان اصلی و راهبردی مورد تاکید سازمان تبلیغات اسلامی کشور بوده و در تمام شهرستانها شورای راهبری بانوان تشکیل و برنامهها با توسعه بیشتری ویژه بانوان اجرا میشود.
حجت الاسلام جعفرزاده با تقدیر از توجه جدی رئیس جمهور دکتر پزشکیان به مسجد به عنوان محور برنامههای تحول محور، افزود: ۲۰۰ مسجد شاخص در استان برای برنامههای تحول محور انتخاب شده و برنامهها در حال اجرا است.
وی ضمن تقدیر از فعالیتهای روسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستانها تابعه، از آنان خواست به برنامههای ابلاغی و نحوه تقسیم برنامهها و تخصیص بودجهها توجه جدی داشته باشند.
نظر شما