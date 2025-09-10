به گزارش خبرگزاری مهر، بلیتفروشی دیدار خیبر و فجر سپاسی از ساعت ۹ فردا پنجشنبه آغاز میشود.
هواداران گرامی، در پی فراهمشدن بستر حضور بانوان در ورزشگاه تختی، مسابقات خیبر از دیدار پیشرو مقابل فجر سپاسی با حضور همزمان آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.
برای تهیه بلیت لطفاً رأس ساعت ۹ روز پنجشنبه با مراجعه به سایت زیر نسبت به تهیه بلیت اقدام فرمائید و بدون بلیت به ورزشگاه مراجعه نفرمایید: https://kheybarticket.ir/
جایگاهها و ورودیهای جداگانه و اختصاصی برای آقایان و بانوان در ورزشگاه تختی در نظر گرفته شده و ورودیهای ورزشگاه به شکل زیر تقسیم خواهند شد:
ورودی اختصاصی آقایان: میدان پلیس، خیابان ناصر میرزایی، درب اصلی ورزشگاه تختی
ورودی اختصاصی بانوان: میدان تیر، بلوار شهید غلامرضایی، کوچه مخابرات، درب ورودی دانشگاه فرهنگیان آیتالله کمالوند
آقایان و بانوان گرامی، لطفاً با تهیه بلیت و صرفاً از ورودی اختصاصی در نظر گرفته شده به ورزشگاه مراجعه کنید.
