  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۴۱

آغاز بلیت‌فروشی دیدار خیبر و فجر سپاسی از ساعت ۹ فردا پنجشنبه

آغاز بلیت‌فروشی دیدار خیبر و فجر سپاسی از ساعت ۹ فردا پنجشنبه

خرم‌آباد - بلیت‌فروشی دیدار خیبر و فجر سپاسی از ساعت ۹ صبح فردا پنجشنبه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلیت‌فروشی دیدار خیبر و فجر سپاسی از ساعت ۹ فردا پنجشنبه آغاز می‌شود.

هواداران گرامی، در پی فراهم‌شدن بستر حضور بانوان در ورزشگاه تختی، مسابقات خیبر از دیدار پیشرو مقابل فجر سپاسی با حضور هم‌زمان آقایان و بانوان برگزار خواهد شد.

برای تهیه بلیت لطفاً رأس ساعت ۹ روز پنجشنبه با مراجعه به سایت زیر نسبت به تهیه بلیت اقدام فرمائید و بدون بلیت به ورزشگاه مراجعه نفرمایید: https://kheybarticket.ir/

جایگاه‌ها و ورودی‌های جداگانه و اختصاصی برای آقایان و بانوان در ورزشگاه تختی در نظر گرفته شده و ورودی‌های ورزشگاه به شکل زیر تقسیم خواهند شد:

ورودی اختصاصی آقایان: میدان پلیس، خیابان ناصر میرزایی، درب اصلی ورزشگاه تختی

ورودی اختصاصی بانوان: میدان تیر، بلوار شهید غلامرضایی، کوچه مخابرات، درب ورودی دانشگاه فرهنگیان آیت‌الله کمالوند

آقایان و بانوان گرامی، لطفاً با تهیه بلیت و صرفاً از ورودی اختصاصی در نظر گرفته شده به ورزشگاه مراجعه کنید.

کد خبر 6586020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها