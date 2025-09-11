تأخیر در پرواز تیم فجر سپاسی؛ نشست خبری در لرستان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی که عصر امروز پنج شنبه و در آستانه دیدار این تیم با خیبر خرم‌آباد در چارچوب لیگ برتر فوتبال ایران برنامه‌ریزی شده بود، لغو شد.

علت لغو نشست خبری

محمود داودی‌نژاد، مدیر روابط عمومی هیئت فوتبال استان لرستان، با اعلام این خبر به رسانه‌ها گفت: قرار بود در این ساعت -۱۹ عصر پنج شنبه- نشست خبری سرمربی باشگاه فجر شهید سپاسی آقای پیروز قربانی را داشته باشیم که متأسفانه به دلیل اینکه پرواز چارترشان دیر به خرم‌آباد می‌رسد، امکان برگزاری این نشست فراهم نیست.

داودی‌نژاد در ادامه به رسانه‌ها اطلاع داد که به عنوان جایگزین این نشست، مدیر رسانه‌ای باشگاه فجر سپاسی یک فایل صوتی یا ویدئویی در اختیار رسانه‌های استان لرستان قرار خواهد داد.

وی خطاب به اصحاب رسانه افزود: مدیر رسانه باشگاه فجر سپاسی ان‌شاءالله قرار است یک فایل برای ما بفرستد. در صورتی که صلاح دیدید، از آن فایل استفاده کنید.

بنابراین گزارش، تیم فوتبال فجر شهید سپاسی برای دیدار با تیم میزبان، خیبر خرم‌آباد، به این استان سفر کرده است.

این بازی از هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران است که روز جمعه ۲۱ شهریورماه ساعت ۱۹ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد برگزار خواهد شد.