۴ رویداد ملی فرهنگی و هنری در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم روانشاد در آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» ضمن گرامیداشت هفته وحدت و سینما، این جشنواره را نماد تعهد هنرمندان به وطن دانست و اظهار داشت: این رویداد فراتر از یک رقابت هنری بود.

وی با اشاره به جایگاه ویژه هنر طنز در ادبیات کهن ایران، بیان کرد: بسیاری از مفاهیم و واقعیت‌ها در قالب طنز مطرح شده‌اند و از این هنر برای مبارزه با ظلم، ستم و برقراری عدالت استفاده شده است. به قول استاد سید مسعود شجاعی طباطبایی، این جشنواره نمادی از تعهد هنرمندان به وطن بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، افزود: استان لرستان مفتخر است که میزبان کاریکاتوریست‌های کشورمان در اولین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» باشد. از زمان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تاکنون، برنامه‌های متنوعی توسط هنرمندان کشورمان در سطح ملی و استانی اجرا شده است.

روانشاد با اشاره به نقش هنرمندان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: دفاع از وطن صرفاً محدود به سنگر نظامی نیست، بلکه سنگر اندیشه، روایت، تصویر و شعر نیز به همان اندازه سرنوشت‌ساز است. تاریخ گواه است که هر جا فرهنگ ایستاد، وطن زنده ماند و اهالی فرهنگ نشان دادند که در بزنگاه‌ها ستون پایداری کشور هستند.

وی گفت: در تاریخ پرشکوه این سرزمین، همواره لحظاتی بوده است که قلم به خون پیوند می‌خورد و فرهنگ و هنر چهره ایثار به خود می‌گیرد. آنجا که اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه، نه در حاشیه بلکه در قلب میدان دفاع از وطن و حقیقت می‌ایستند و جان خود را نثار آرمان‌های دینی، انسانی و ملی می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: برگزاری چهار رویداد ملی در شش ماه نخست امسال مرهون حمایت‌های استاندار لرستان و همراهی دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ای استان است.

روانشاد، ابراز امیدواری کرد: در آینده نیز شاهد برگزاری رویدادهای ملی و فاخر فرهنگی و هنری در استان باشیم.