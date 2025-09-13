  1. استانها
ایران زادگاه و خاستگاه کاریکاتور است

خرم‌آباد - مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکید کرد: ایران زادگاه و خاستگاه کاریکاتور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیدین مهدی‌زاده تهرانی در آئین اختتامیه نخستین جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» بر جایگاه درخشان هنرمندان ایرانی در عرصه کاریکاتور جهان تأکید کرد و از حمایت همه‌جانبه این اداره کل برای تداوم و ارتقای این رویداد خبر داد.

وی با قدردانی از اساتید حاضر در جشنواره، گفت: برگزاری این رویداد تنها آغاز راه است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تمام ظرفیت از استمرار آن حمایت خواهد کرد و امیدواریم دوره دوم جشنواره در سطح بین‌المللی برگزار شود.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشینه درخشان کاریکاتوریست‌های ایرانی در عرصه بین‌المللی، اظهار کرد: کاریکاتور کشور طی سال‌های گذشته با حضور استادان بیشمار در اوج قله جهانی درخشیده است و امروز نیز به لطف نسل جدید هنرمندان، این مسیر باقدرت ادامه خواهد یافت.

مهدی‌زاده تهرانی، گفت: یکی از ویژگی‌های فرهنگی ایران تنوع قومی و حضور اقوام مختلف در داخل و بیرون از مرزها است که این ظرفیت باعث غنای فرهنگی کشور می‌شود.

وی ادامه داد: لطافت وجودی هنرمندان ایرانی سبب شده حتی موضوعات سختی همچون جنگ و رنج‌های بشری با زبان نرم کاریکاتور به نمایش گذاشته شود و همین ویژگی، جایگاه کاریکاتور ایرانی را در جهان ممتاز کرده است.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعلام کرد: در نخستین دوره جشنواره بیش از ۱۸۰ کاریکاتوریست با بیش از ۴۷۰ اثر شرکت کردند که این استقبال نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنرمندان کشور است.

مهدی‌زاده تهرانی با بیان اینکه ایران زادگاه و خاستگاه کاریکاتور است، تأکید کرد: قلب ایران در اختیار همه مردم است و هنر کاریکاتور نیز می‌تواند این همبستگی را به زیباترین شکل بازنمایی کند که خبرهای خوبی در آینده برای هنر کاریکاتور در راه است تا بار دیگر درخشش جهانی داشته باشد.

