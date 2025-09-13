برگزیدگان جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، برگزیدگان جشنواره ملی کارتون و کاریکاتور «ای ایران» در لرستان معرفی شدند.

در این جشنواره بر اساس رأی هیئت داوران در بخش کارتون مقام نخست به «محمود نظری» از همدان رسید، مقام دوم به «رضا حمیدی مطلق» از سمنان تعلق گرفت و مقام سوم را «حسین نقیب» از خراسان رضوی کسب کرد همچنین از «احسان چراغی ایرانشاهی» از کرج، «ندا تنهایی مقدم» از تبریز و «اکبر تراب پور» از همدان تقدیر شد.

در بخش کاریکاتور مقام نخست به «همایون بهرامی» از زنجان تعلق گرفت، مقام دوم را «سعید نوروزی» از تهران به دست آورد و مقام سوم «نصیب حسین شجاعی» از تهران شد.

همچنین «امین منتظری» از تهران، «جلیل صابری» از مشهد و «محسن اسدی» از مشهد نیز در این بخش شایسته تقدیر شناخته شدند.