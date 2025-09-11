سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیک معابر پایتخت گفت: وضعیت تردد خودروها در صبح امروز پنج شنبه، در معابر و بزرگراه‌ها عادی و روان مشاهده شده و تردد خودروها به سهولت انجام پذیرفته است.

وی در ادامه افزود: رانندگان مراقب سرعت و سبقت‌های غیر مجاز باشند؛ چرا که انجام حرکات غیر مجاز و خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را همراه خواهد داشت که متأسفانه منجر به خطر انداختن جان خود و دیگر همشهریان عزیز خواهد شد.

با توجه به خلوتی معابر پایتخت، رانندگی با سرعت مطمئنه همراه با دقت و تمرکز بهترین گزینه برای تردد در سطح شهر است.سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی، متأسفانه مسبب حادثه‌ای تلخ و ناگوار است.