یک پیروزی و حذف دو بوکسور ایران؛ دو ملی پوش به روی رینگ می روند

به گزارش خبرگزاری مهر ،مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از صبح روز پنج شنبه( سیزدهم شهریورماه) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شده است.

در نخستین روز از این رقابت ها در وزن ۶۵ کیلوگرم علی حبیبی‌نژاد در نخستن مبارزه به مصاف «استلیوس» بوکسور کشور یونان رفت و موفق شد با نتیجه پنج بر صفر نخستین حریف خود را شکست دهد. وی در دومین مبارزه به مصاف نماینده مغولستان می رود.

همچنین در وزن ۷۰ کیلوگرم، سینا حسن پور در گام نخست به مصاف «باجوکا شفتین» بوکسور کشور «کوزوو » رفت و بازی را مقابل حریف خود واگذار کرد. حسن پور با نتیجه چهار بر یک مقابل حریف خود بازی را واگذار کرد و با این شکست از گردونه رقابت ها کنار رفت.

در پایان روز نخست این مسابقات، میثم قشلاقی نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان امشب در نخستین مبارزه به مصاف « کوکی آمار» از کشور آلبانی رفت و در پایان این دیدار علی رغم مبارزات خوبی که قشلاقی داشت با ناداوری روبرو شد و در نهایت داوران رای به باخت نماینده کشورمان دادند.

امروز جمعه چهاردهم شهریورماه، دونماینده کشورمان به مصاف حریفان خود خواهند رفت. در وزن وزن ۷۵ کیلوگرم محمد نورانی امروز (جمعه) با «پاول ایلیوشا» مشت زنی از کشور اوکراین رقابت خواهد کرد. بازی محمد نورانی ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران برگزار خواهد شد.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی‌وندایی نیز با «کاپرو اوسکار»بوکسور لهستان مبارزه خواهد کرد. اسماعیلی وندایی نیز ساعت ۲۴ به وقت تهران آغاز خواهد شد.

هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها برعهده همایون امیری است و سید روح‌الله حسینی نیز به‌عنوان رئیس فدراسیون، ملی‌پوشان کشورمان را همراهی خواهد کرد.