آغاز تاریخی بوکس قهرمانی جهان در لیورپول/ قرعه نمایندگان ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی جهان بوکس ۲۰۲۵ برای نخستین بار توسط فدراسیون جهانی بوکس (World Boxing)، نهاد تازه تأسیس بوکس المپیکی در بخش مردان و زنان از امروز ۱۳ شهریور آغاز شده و تا ۲۳ همین ماه در شهر لیورپول در حال برگزاری است. این مسابقات بزرگ‌ترین رویداد بوکس المپیکی در بریتانیا از زمان بازی‌های المپیک لندن ۲۰۱۲ تاکنون خواهد بود.

انتظار می‌رود بیش از ۵۰۰ بوکسور از ۶۰ کشور در ۱۰ وزن در این مسابقات رقابت کنند. ترکیب ورزشکاران شامل ۱۷ مدال‌آور المپیک ۲۰۲۴ (۹ زن و ۸ مرد) است؛ از جمله عبدالمالک خالوکوف از ازبکستان و اریسلندی آلوارز از کوبا که هر دو در پاریس مدال طلا کسب کردند.

همچنین خولیو سزار لاکروز، بوکسور فوق‌سنگین ۳۵ ساله کوبایی با چهار دوره حضور در المپیک و کسب دو طلای المپیک (ریو ۲۰۱۶ و توکیو ۲۰۲۰) و پنج طلا و یک برنز جهانی از دیگر مدعیان بزرگ این دوره از مسابقات است.

بوکسورهای ازبکستان در کانون توجه

ازبکستان همیشه مدعی، این بار نیز تیمی به شما می‌رود که هدفش کسب هر ۱۰ مدال طلا است. در حالی که بهادر جلالوف ستاره دسته +۹۰ کیلوگرم پس از کسب دومین طلای المپیک خود در پاریس از دنیای حرفه‌ای خداحافظی کرد، جهانگیر زکیروف ۲۲ ساله تاکنون دو عنوان قهرمانی جام جهانی این فصل را به دست آورده و به دنبال کسب طلا در نخستین حضورش در رقابت‌های جهانی بزرگسالان است.

از سوی دیگر، قزاقستان نیز مدعیان سرسختی دارد؛ از جمله ایبک‌اورالبای (+۹۰ کیلوگرم)، رقیب اصلی زکیروف. او در المپیک ۲۰۲۴ پاریس تنها به مقام پنجم رسید، اما پس از آن توانست در آخرین مرحله جام جهانی مدال طلا کسب کند. نوربک اورالبای، برادر دوقلوی او در دسته -۸۰ کیلوگرم و دارنده نقره المپیک پاریس ۲۰۲۴ نیز یکی از چهره‌های مهم مسابقات خواهد بود.

فرانسه هم امیدهای بزرگی را روانه این رقابت‌ها می‌کند؛ از جمله یورجلین سزار (-۸۰ کیلوگرم) که اخیراً اورالبای را در جام جهانی آستانه شکست داد. همچنین هوگو گرو (-۶۵ کیلوگرم)، ماکان ترائوره (-۷۰ کیلوگرم) و صحیب بوافیا (-۹۰ کیلوگرم) دیگر نمایندگان شاخص این تیم هستند.

حضور تیم ملی بوکس ایران با ۷ بوکسور / تنها مدال آور جهانی اعزام نشد

تیم ملی بوکس کشورمان نیز با ترکیب ۷ بوکسور به این رقابتها اعزام شد. اگرچه بوکسورهای ملی پوش کشورمان روی برگه شانس زیادی در رقابتهای جهانی ندارند و شرایط چندان مطلوبی را پشت سر نگذاشته اند، اما فراموش نکنیم که تنها چهار سال پیش، دانیال شه بخش در رقابتهای جهانی سال ۲۰۲۱ به مدال جهانی دست یافت، هرچند شه بخش که کاپیتانی تیم ملی را نیز بر عهده داشت در ترکیب تیم اعزامی این دوره قرار ندارد.

قرعه نمایندگان کشورمان در اولین مبارزه خود عبارت است از:

وزن ۵۵ کیلوگرم: مهدی کاظمی با قرعه استراحت کار خود را آغاز می‌کند.

وزن ۶۵ کیلوگرم: علی حبیبی‌نژاد با نماینده یونان مبارزه می‌کند.

وزن ۷۰ کیلوگرم: سینا حسن‌پور با نماینده کوزوو به رقابت می‌پردازد.

وزن ۷۵ کیلوگرم: محمد نورانی با بوکسور اوکراینی به مبارزه می‌پردازد.

وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی با نماینده آلبانی به رقابت می‌پردازد.

وزن ۹۰ کیلوگرم: امیررضا خطابی با قرعه استراحت کار خود را آغاز می‌کند.

وزن ۹۰+ کیلوگرم: امیر اسماعیلی‌وندایی با نماینده لهستان مبارزه می‌کند.

هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها نیز برعهده همایون امیری به عنوان سرمربی است و سید روح‌الله حسینی رئیس فدراسیون نیز سرپرستی تیم اعزامی را بر عهده دارد.