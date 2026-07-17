  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

تماشای «پیکار با پیکر» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

تماشای «پیکار با پیکر» در سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران

سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران در نخستین دوره نمایش فیلم‌های «سینما و هنرهای تجسمی» به مستند «پیکار با پیکر» ساخته آرش اسحاقی می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم مستند «پیکار با پیکر » به کارگردانی آرش اسحاقی یکشنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۶ درسالن سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران اکران می شود. این فیلم در قالب نخستین دوره نمایش فیلم‌های «سینما و هنرهای تجسمی» نمایش داده می‌شود.

در این جلسه بعد از نمایش فیلم، کارگردان فیلم حضور می یابد و درباره دلایل ساخت فیلم گفتگو می‌کند.

در خلاصه داستان مستند «پیکار با پیکر» آمده است: فیلم، مستندی درباره سرگذشت مجسمه‌ها در درازنای تاریخ ایران است. در بخشی از فیلم، مجسمه این‌گونه سخن می‌گوید:
«هزاره‌ها در همین خاک بالیدم؛ ولی عدو مرا برنتابید …»

این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.

کد مطلب 6890409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها