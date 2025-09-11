  1. استانها
سفر استاندار کرمانشاه به ریجاب؛ بررسی مشکلات مردم اولویت سفر

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه با اولویت بررسی مشکلات مردم به ریجاب سفر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی صبح پنجشنبه در سفر به شهر ریجاب از توابع شهرستان دالاهو، با حضور در گلزار شهدای این شهر به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

وی با نثار گل و قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت و از صبر و ایثار خانواده‌های شهدا و ایثارگران تقدیر کرد.

شهرستان دالاهو در دوران هشت سال دفاع مقدس ۳۰۳ شهید گلگون‌کفن و ۶۲۴ جانباز سرافراز را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است که نماد ایثار، مقاومت و پاسداری مردم این خطه از آرمان‌های والای انقلاب و اسلام است.

در ادامه این سفر، نشست بررسی مشکلات شهر ریجاب با حضور استاندار کرمانشاه، مسئولان محلی و جمعی از مردم در مسجد حضرت رسول (ص) محله «بانمزاران» برگزار خواهد شد.

