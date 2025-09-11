  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

واژگونی خودرو در محور برازجان - بوشهر ۴ مصدوم برجای گذاشت

بوشهر-رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان گفت: واژگونی خودرو ۲۰۷ در کیلومتر ۱۱ محور برازجان - بوشهر، قبل از روستای خوش آب چهار مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشفی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر واژگونی خودرو ۲۰۷ در کیلومتر ۱۱ محور برازجان- بوشهر، قبل از روستای خوش آب بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان افزود: این حادثه ۴ مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حادثه توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی انتقال داده شدند.

