واژگونی خودرو در محور برازجان - بوشهر ۴ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حمید کشفی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی گزارش مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان مبنی بر واژگونی خودرو ۲۰۷ در کیلومتر ۱۱ محور برازجان- بوشهر، قبل از روستای خوش آب بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت به محل حادثه اعزام شد.

رئیس هلال‌احمر شهرستان دشتستان افزود: این حادثه ۴ مصدوم به همراه داشت.

وی گفت: پس از ارزیابی صحنه و اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حادثه توسط نجاتگران هلال احمر و عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان شهید گنجی انتقال داده شدند.