اردوی جهادی سلامت در جزیره قشم برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی جهادی با نام پویش سلامت علوی به مدت سه روز از ۱۹ شهریور آغاز شده و با هدف ارتقای سلامت عمومی و تقویت همدلی میان اقشار مختلف جامعه، خدمات تخصصی رایگان در حوزه‌های دندان‌پزشکی، بینایی‌سنجی و شنوایی‌سنجی به ساکنان جزیره قشم ارائه می‌کند.

این اردوی جهادی در قالب طرح «اسما» و با همکاری مؤسسه سلامت علوی و منطقه آزاد قشم در حال اجرا است.تیم‌های پزشکی مجرب با تجهیزات پیشرفته در محل حضور یافتند تا امکان تشخیص و درمان اولیه را برای مراجعان فراهم کنند.

در مراسم افتتاحیه که صبح چهارشنبه عسگری آزاد، مدیرعامل بنیاد علوی، مردعلی، قائم‌مقام بنیاد علوی، صافی مدیر مؤسسه سلامت علوی، پیغامی، مدیرعامل منطقه آزاد قشم، امام جمعه قشم و جمعی از مسئولان محلی حضور داشتند.

این برنامه به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، جلوه‌ای از وحدت عملی میان شیعه و سنی در جزیره قشم بود؛ جزیره‌ای که همواره نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز و همدلی میان مذاهب اسلامی بوده است.