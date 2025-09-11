تعریض و بهسازی جاده ساحلی تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حیدری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: جاده دسترسی روستاهای ساحلی از توابع بخش دلوار تنگستان به دلیل ترافیک بالا و همجواری مناطق مسکونی، تردد خودروهای ترانزیتی و خودروهای شوتی، نیازمند تعریض و بهسازی است که این مهم در دستور کار این اداره کل است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: با همکاری پلیس راه، از دو سال پیش نقاط پرحادثه این محور شناسایی شد که بر همین اساس محدوده روستاهای محمد عامری، باشی و بوالخیر بیشترین فراوانی تصادفات را داشتند، از این رو در اولویت ایمن‌سازی قرار گرفتند.

حیدری اظهار کرد: تعریض و بهسازی محدوده دلوار تا روستای محمد عامری به طول ۵.۱ کیلومتر در دستور کار است که اکنون بیش از ۳ کیلومتر آن به صورت ۴ خطه آماده آسفالت می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این جاده در محدوده روستاهای محمد عامری تا بوالخیر به طول ۴.۷ کیلومتر تعریض شده که با تخصیص قیر، عملیات آسفالت آن انجام خواهد شد.

معاون راهداری استان یادآور شد: تعریض، بهسازی و ایمن‌سازی محور ساحلی تنگستان نیازمند اعتبار قابل توجهی است، اما این به معنای توقف پروژه نیست و به صورت فاز به فاز تأمین اعتبار و اجرایی خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تکمیل بزرگراه بوشهر- دیر که بخش عمده‌ای از آن اجرایی شده، تردد ناوگان ترانزیتی به آن مسیر منتقل خواهد شد و از ترافیک جاده ساحلی تنگستان کاسته می‌شود، هرچند اقدامات ایمن‌سازی اداره کل راهداری در این مسیر استمرار خواهد داشت.