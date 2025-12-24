به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر چهارشنبه در بازدید میدانی از روستاهای ساحلی بریکان، عامری و بوالخیر در پی بارندگی‌های اخیر، به همراه مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر و مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، بر لزوم اصلاح فوری کاستی‌های زیرساختی تأکید کرد.

وگفت: ارزیابی‌های صورت گرفته در نوار ساحلی حاکی از وجود نقاط آسیب‌پذیر در ساختارهای حفاظتی است و حفظ تمامیت زیرساخت‌های حیاتی در برابر فرسایش ناشی از طغیان دریا، یک ضرورت است و بر این اساس، با توجه به اعتبارات تخصیصی از محل کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، به همه دستگاه‌های متولی اعلام شده است تا با بسیج تمامی امکانات فنی و نیروی انسانی، طرح‌های مربوط به تقویت، مرمت و تکمیل دیوارهای ساحلی در محدوده روستاهای بریکان، عامری و بوالخیر را به مرحله اجرا درآورند.

فرماندار تنگستان همچنین به موضوع مدیریت آب‌های سطحی اشاره کرد و بر لزوم برنامه‌ریزی جامع در این حوزه تأکید و اضافه کرد: بررسی‌ها نشان داد که زیرساخت‌های موجود برای دفع آب‌های سطحی در برخی نقاط، نیازمند بازنگری و ارتقا هستند تا در برابر بارش‌های با شدت بالاتر نیز کارایی لازم را حفظ کنند و تعریف و تسریع پروژه‌های پایدار جمع‌آوری و هدایت آب‌های سطحی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه و بلندمدت در دستور کار قرار گرفته است تا از بروز اختلالات مجدد در شبکه معابر و مناطق عمومی جلوگیری شود.

وی در پایان بر هماهنگی بین بخشی تأکید و ابراز امیدواری کرد: همکاری میان فرمانداری، نهادهای استانی و شوراها و دهیاری‌ها، روند احیای وضعیت را تسریع بخشد.