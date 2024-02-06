۲۵ پروژه راهداری در تنگستان افتتاح یا اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوشهر صبح سه شنبه در این آئین گفت: با تکمیل لکه گیری بزرگراه «سیراف» به طول ۳۰ کیلومتر و اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، رضایت مندی کاربران جاده‌ای در این مسیر افزایش می‌یابد.

عبدالکریم اخترشناس افزود: همچنین پروژه‌های بهسازی و تعریض جاده «دلوار به محمد عامری»، محور «انبارک به باغک»، جاده آنتنی «قباکلکی» و جاده «دهنو به تخماری» مجموعاً با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

اخترشناس از آغاز عملیات اجرایی بهسازی و تعریض پنج محور روستایی شهرستان خبر داد و یادآور شد: این پروژه‌ها شامل «دلوار - محمد عامری به باشی» با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان، «بوالخیر به عامری» با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان، «عالی چنگی به بنه ‎گز» با اعتبار ۴ میلیارد تومان، قطعه دوم «آباد به چاهپیر» با اعتبار ۲ میلیارد تومان و «بوالخیر به عامری» با اعتبار ۲ میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی روکش آسفالت در محورهای بخش مرکزی «دلوار به بنه گز» با اعتبار پنج میلیارد تومان، مسیر کندرو بزرگراه «سیراف» با اعتبار ۶ میلیارد تومان، احداث راه دوم «آباد» به بزرگراه اهرم - برازجان با اعتبار ۱.۵ میلیارد تومان، ساماندهی میدان گادویی با اعتبار ۱.۳ میلیارد تومان، ادامه روشنایی کمربندی «اهرم» با اعتبار سه میلیارد تومان، تعریض پل ورودی «محمد عامری» با اعتبار ۱.۳ میلیون تومان و تعریض ابنیه فنی محور «بوالخیر» و جاده آنتنی چاه تلخ شمالی با اعتبار ۲ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های شاخص راهداری در تنگستان کلنگ زنی شد.