به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، عرضه خودرو در بورس کالا را راهکاری مفید اما مشروط توصیف کرد و گفت این اقدام در صورتی می‌تواند به نفع بازار باشد که همراه با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت جدی اجرا شود.



وی افزود: اگر خودرو وارد بورس کالا شود، بخش زیادی از سود ناشی از فروش به جای دلالان، نصیب تولیدکننده خواهد شد و مصرف‌کننده نیز با قیمت واقعی‌تری خرید می‌کند.



سعیدی هشدار داد که نبود عرضه کافی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد: اگر تولید محدود باشد یا خودروهای وارداتی به‌موقع به بازار نرسند، رقابت در بورس می‌تواند قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی بالا ببرد. بنابراین تعادل عرضه و تقاضا شرط حیاتی موفقیت این طرح است.



به گفته او، در شرایطی که تولیدکننده از محل فروش در بورس به سود واقعی برسد، توان افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و حتی سرمایه‌گذاری روی پلتفرم‌های جدید را پیدا می‌کند: وقتی سود اصلی به جیب خودروساز برود، انگیزه برای نوآوری و ارتقای محصول بالا می‌رود و در نهایت مردم هم از آن منتفع خواهند شد.



این نماینده همچنین یادآور شد: خودرو طبق قانون، همچنان شورای رقابت مرجع قیمت‌گذاری محسوب می‌شود. عرضه در بورس می‌تواند مقدمه‌ای برای گذار از این شیوه دستوری باشد، اما به معنای حذف کامل آن در کوتاه‌مدت نیست.



سعیدی با اشاره به اختلاف نظر میان اعضای کمیسیون صنایع افزود: دیدگاه‌ها یکسان نیست و برخی همکارانم با این مدل مخالف‌اند، اما من معتقدم اگر الزامات در نظر گرفته شود، بورس کالا می‌تواند به اصلاح بازار خودرو کمک کند.



بر اساس تجربه‌های اخیر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها مانع گرانی نشده، بلکه باعث شکل‌گیری بازار سیاه و انتقال سود کلان به دلالان شده است.



از نگاه کارشناسان، بورس کالا به‌عنوان یک بستر رقابتی می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند، مشروط بر اینکه همراه با افزایش تولید، ورود منطقی خودروهای وارداتی و نظارت دقیق باشد.



در نهایت، ورود خودرو به بورس کالا می‌تواند به فرصتی برای اعتمادسازی میان مردم و صنعت خودرو تبدیل شود؛ فرصتی که اگر با تدبیر مدیریت شود، منافع هم تولیدکننده را تضمین می‌کند و هم خریدار نهایی را از سردرگمی و زیان نجات می‌دهد.