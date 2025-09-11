  1. استانها
  2. لرستان
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

خودرو حامل ۲۴ کیلوگرم تریاک در جاده‌های لرستان توقیف شد

خرم‌آباد - خودرو حامل ۲۴ کیلوگرم تریاک طی یک عملیات ضربتی در محورهای مواصلاتی لرستان توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی جانشین فرمانده انتظامی لرستان امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر به داخل استان اطلاع حاصل که با هماهنگی مطلع شدند.

وی افزود: با اعزام تیم‌های عملیاتی به محورهای مواصلاتی، خودرو حامل ماده مخدر تریاک به‌محض ورود به داخل استان طی یک عملیات ضربتی و مقتدرانه با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح متوقف شد.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه پس از بازرسی از خودرو مقدار ۲۴ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد، تصریح کرد: یک نفر متهم سابقه‌دار در این راستا دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ ابدال چگنی ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری خوب مردم و دستگاه قضائی با پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ از شهروندان درخواست کرد هرگونه فعالیت سوداگران مرگ را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

