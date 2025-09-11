۲۲ متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی در دلفان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند فرمانده انتظامی دلفان امروز پنجشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: بهمنظور افزایش امنیت عمومی، پاکسازی نقاط آلوده اجرای طرح امنیت محلهمحور در مناطق آلوده و جرمخیز شهرستان به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی با بیان اینکه در اجرای این طرح تعداد ۲۲ نفر متهم تحت تعقیب قضائی و انتظامی و.. دستگیر و تحویل مراجع خواهان شدند، افزود: همچنین در این طرح سه نفر سارق شناسایی و دستگیر که در تحقیقات پلیس به ۹ فقره انواع سرقت اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی دلفان، ضمن هشدار به هنجارشکنان، گفت: مجرمان بدانند پلیس هرگز اجازه جولان را به آنان نخواهد داد و با تمام توان در راستای تأمین امنیت و آرامش شهروندان اقدام میکند.
نظر شما