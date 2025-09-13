۵ سوداگر مرگ در کوهدشت دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی امانی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح امنیت محلهمحور و همچنین در راستا پاسخگویی به خواستههای شهروندان مبنی بر برخورد با خردهفروشان مواد مخدر و پاکسازی نقاط آلوده مأموران انتظامی این شهرستان با همکاری خوب مردم اقدام به شناسایی خردهفروشان مواد مخدر در سطح شهرستان کردند.
وی گفت: پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از محلهای موردنظر چهار خردهفروش مواد مخدر را دستگیر و از آنها مقدار سه کیلو ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف کردند.
فرمانده انتظامی کوهدشت، افزود: تعداد دو دستگاه موتورسیکلت و خودرو متعلق به خردهفروشان مواد مخدر توقیف ،۱۳ نفر معتاد متجاهر نیز در این راستا جمعآوری که به همراه پروندههای متشکله تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
سرهنگ امانی، تصریح کرد: این طرح بهصورت مستمر در دستور کار پلیس است.
