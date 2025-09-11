به گزارش خبرنگار مهر، عادل سی و سه مرده پیش از ظهر پنجشنبه در هفتاد و هشتمین نشست دانشگاەها و مراکز آموزش عالی کشور با اشاره به مشکلات مختلف دانشگاه، گفت: دانشگاه کردستان با وجود محدودیتها و مشکلات فراوان در زمینه خوابگاههای دانشجویی، امکانات رفاهی و زیربناهای ورزشی، همیشه تلاش کرده تا بهترین استفاده را از منابع محدود موجود برده و در رتبهبندیهای ملی و بینالمللی در جایگاه خوبی قرار گیرد.
رئیس دانشگاه کردستان، با اشاره به اینکه این دانشگاه در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار دانشجو دارد، افزود، پنج هزار دانشجوی این دانشگاه در خوابگاههای دانشجویی سکونت دارند.
وی بیان کرد: همزیستی فرهنگی و مذهبی در دانشگاه کردستان بهعنوان یک فرصت برای ارتقای آگاهیهای فرهنگی و علمی در نظر گرفته شده است.
رئیس دانشگاه کردستان تصریح کرد: دانشگاه کردستان باوجود تمامی مشکلات و کمبودها، همواره در رتبههای ۱۵ تا ۱۷ در شاخصهای ملی و بینالمللی قرار گرفته است.
سی و سه مرده اذعان کرد: در سال جاری، دو نفر از اعضای هیئتعلمی این دانشگاه بهعنوان دانشمندان برگزیده جایزه علامه طباطبایی انتخاب شدند که نشاندهنده کیفیت بالای آموزش و پژوهش در این دانشگاه است.
رئیس دانشگاه کردستان همچنین به برخی مشکلات مهم اشاره کرد و گفت: مهمترین چالشهای دانشگاه کردستان شامل کمبود خوابگاههای دانشجویی، فرسودگی برخی خوابگاهها، نبود خوابگاههای مختلط و کمبود فضای ورزشی و مطالعه در خوابگاههاست.
وی اضافه کرد: همچنین محدودیتهای اعتباری در تأمین تجهیزات آزمایشگاهی و فضای آموزشی مناسب نیز از دیگر مشکلات اساسی این دانشگاه است.
سی و سه مرده ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات جدی، کمترین سرانه اعتبارات آموزش عالی در استان کردستان است که این استان را در بین ۳۱ استان کشور در وضعیت نامساعدی قرار داده است.
رئیس دانشگاه کردستان در پایان تأکید کرد: بنده معتقدم که هرگونه هزینه برای رفع مشکلات رفاهی دانشجویان دانشگاه کردستان نباید بهعنوان هزینه دیده شود بلکه باید بهعنوان سرمایهگذاری برای ارتقا نظام آموزش عالی کشور تلقی شود.
