آنکارا: اگر اسرائیل متوقف نشود، منطقه را به فاجعه خواهد کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه در خصوص حمله اشغالگران صهیونیست به قطر در بیانیهای اعلام کرد: اسرائیل تروریسم را به سیاستی رسمی خود تبدیل کرده است؛ تل آویو از درگیری حمایت میکند و علیه صلح گام بر میدارد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع ترکیه در این خصوص آمده است: اخبار و ادعاها در مورد هدف قرار دادن مواضع نیروهای مسلح ترکیه در سوریه توسط اسرائیل بیاساس است و منعکس کننده حقیقت نیست. هیچ وضعیت منفی در مورد نیروها، واحدها، پرسنل یا تجهیزات ما مستقر در سوریه وجود ندارد.
بیانیه وزارت دفاع ترکیه در ادامه اضافه میکند: به جامعه بینالمللی یادآوری میکنیم که اگر اسرائیل با حملات خود مانند حملهای که علیه قطر انجام داد، متوقف نشود، منطقه را به فاجعه خواهد کشاند.
