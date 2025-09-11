  1. بین الملل
لاوروف: تنش‌های نظامی و سیاسی پس از حملات اسرائیل به قطر افزایش یافت

وزیر خارجه روسیه در نشست مشترک با همتایان خود از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سوچی اعلام کرد: تنش‌های نظامی و سیاسی پس از حملات اسرائیل به قطر افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه امروز پنجشنبه در نشست مشترک وزیران روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در شهر سوچی در سخنانی اعلام کرد: اقدامات اسرائیل نشان دهنده تمایل تل آویو برای تضعیف احتمال تشکیل کشور فلسطین است.

وزیر خارجه روسیه در این خصوص اضافه کرد: تنش‌های نظامی و سیاسی در خاورمیانه (غرب آسیا) پس از حملات اسرائیل به (مقامات) حماس در قطر به شدت افزایش یافته است.

این در حالیست که دیدار وزیر امور خارجه روسیه با همتایانش در شورای همکاری کشورهای خلیج فارس در سوچی در حال برگزاری است. طرفین مسائل مرتبط با همکاری و توسعه روابط راهبردی را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

