تهدید غیرمستقیم نتانیاهو علیه ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «سما» فلسطین، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، از قطر خواست رهبران جنبش حماس را که وی «تروریست» خواند از خاک خود اخراج کرده یا در خاک این کشور محاکمه کند.
وی در ویدئویی که دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی منتشر کرد، گفت: «به قطر و همه کشورهایی که تروریستها را پناه میدهند میگویم: یا آنها را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید. در غیر این صورت، ما خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»
تهدیدات نتانیاهو درحالی مطرح میشود که ترکیه در کنار قطر میزبان شماری از رهبران حماس است و بسیاری از کارشناسان این سخنان را به عنوان تهدید ضمنی نخست وزیر اسرائیل علیه ترکیه تعبیر میکنند.
این اظهارات نتانیاهو پس از حملات هوایی دیروز سه شنبه رژیم صهیونیستی به محل اقامت شماری از رهبران حماس در دوحه مطرح شد.
