درخواست ترکیه برای تعلیق عضویت «اسرائیل» در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که پارلمان ترکیه خواستار تعلیق عضویت اسرائیل در سازمان ملل و تمام سازمانهای بینالمللی تا زمان لغو سیاستهای نسلکشی تلآویو در غزه شده است.
بر اساس این گزارش، ریاست پارلمان ترکیه در بیانیهای از تمام پارلمانهای جهان خواسته است که به روابط نظامی و تجاری خود با اسرائیل پایان دهند و برای شکستن محاصره فلسطین اقدام کنند.
هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه امروز در اظهاراتی گفت: اسرائیل در حال ارتکاب جنایت جمعی علیه فلسطینیها در نوار غزه است.
فیدان با بیان اینکه برنامههای تل آویو برای اشغال تمام اراضی غزه ادامه دارد، افزود: اسرائیل با حمایت نامحدود آمریکا به دنبال این است تا راه حل دو دولتی را از بین ببرد.
وی تأکید کرد: تصمیم گرفتیم روابط اقتصادی و تجاری با اسرائیل را کاملاً قطع کنیم و حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای آن ببندیم.
