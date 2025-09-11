  1. استانها
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۳۳

تأمین داروی بیماران سرطانی بیرجند برای ۶ ماه آینده؛ نگرانی وجود ندارد

بیرجند-معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: بیمارستان ایران‌مهر که بیشترین بیماران سرطانی را تحت پوشش دارد اعلام کرده میزان ذخیره دارویی تا شش ماه آینده پاسخگوی نیاز بیماران است.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کیانی ظهر پنج‌شنبه در گفت و گو با رسانه‌های گروهی با اشاره به وضعیت ذخیره داروهای بیماران سرطانی، بیان کرد: بیمارستان ایران‌مهر که بیشترین بیماران سرطانی را تحت پوشش دارد اعلام کرده میزان ذخیره دارویی تا شش ماه آینده پاسخگوی نیاز جامعه هدف است.

وی ادامه داد: اگر دارویی در کشور به حد زیادی کاهش یابد و تولید و واردات آن زمان‌بر باشد همه استان‌ها از این اتفاق متأثر می‌شوند

کیانی با بیان اینکه داروهای بیماری سرطان بسته به تخصص و نوع بیماری به صورت هدفمند در استان‌ها توزیع می‌شوند، گفت: برخی داروهای ضدسرطان باید از مسیر خاص خود پیگیری و تهیه شوند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه داروهای جایگزین زیادی از برندهای مختلف برای عدیده‌ای از داروها وجود دارد، گفت: در این رابطه پزشک باید باتوجه به کمبودها داروهای جایگزین تجویز و بیمار راه راهنمایی کند.

