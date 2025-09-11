تأمین داروی بیماران سرطانی بیرجند برای ۶ ماه آینده؛ نگرانی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا کیانی ظهر پنجشنبه در گفت و گو با رسانههای گروهی با اشاره به وضعیت ذخیره داروهای بیماران سرطانی، بیان کرد: بیمارستان ایرانمهر که بیشترین بیماران سرطانی را تحت پوشش دارد اعلام کرده میزان ذخیره دارویی تا شش ماه آینده پاسخگوی نیاز جامعه هدف است.
وی ادامه داد: اگر دارویی در کشور به حد زیادی کاهش یابد و تولید و واردات آن زمانبر باشد همه استانها از این اتفاق متأثر میشوند
کیانی با بیان اینکه داروهای بیماری سرطان بسته به تخصص و نوع بیماری به صورت هدفمند در استانها توزیع میشوند، گفت: برخی داروهای ضدسرطان باید از مسیر خاص خود پیگیری و تهیه شوند.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه داروهای جایگزین زیادی از برندهای مختلف برای عدیدهای از داروها وجود دارد، گفت: در این رابطه پزشک باید باتوجه به کمبودها داروهای جایگزین تجویز و بیمار راه راهنمایی کند.
