کاظمی: نقش یاوران مدارس کمتر از معلم و مدیر مدرسه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در نشست صمیمی با یاوران مدارس؛ همکاران رسته خدمات و سرایداری مدارس، با بیان اینکه بهترین معلمان ما، یاوران مدارس هستند، اظهار کرد: یاوران مدارس نظم و انضباط حقیقی را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهند.

وی افزود: بسیار خوشحال هستم که در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و در شب میلاد پیامبر خوبی‌ها و مهربانی‌ها، این جلسه برگزار شد.

کاظمی با بیان این‌که نقش شما کمتر از هیچکدام از ارکان آموزش و پرورش نیست، گفت: هرکس در مدرسه نقشی دارد و نقش‌آفرینی می‌کند، نقشی که برای شما در فضای تعلیم و تربیت است، کمتر از مدیر، معاون، معلم و سایر کادر تعلیم و تربیت نیست و هر کدام از شما که نباشید، کار تعلیم و تربیت ناقص خواهد بود.

وی با اشاره به احیای نقش خدمتگزاران، گفت: جایگاه شما متعالی است خودتان می‌توانید جایگاهتان را ارتقا دهید و به عنوان یک مربی در مدرسه حاضر شوید. افق‌های دوردست را ببینید و دائماً نقشتان را بزرگ کنید.

کاظمی تصریح کرد: توصیه می‌کنم به مسئولان و مدیران که قدر همکاران خدوم را بدانند و هر کاری که از دستشان برمی‌آید، برای این قشر انجام دهند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح فوق‌العاده ویژه، گفت: این موضوع همواره از اولویت‌های بنده بوده که با پیگیری‌های مکرر به ثمر رسید.

کاظمی در ادامه با اشاره به آیه اشرف المکانه بدل المکیلا خاطر نشان کرد: نوع رفتار شما است که جایگاه شما را ارتقا می‌دهد.

وی در ادامه افزود: هر کاری که بتوانیم برای شما انجام می‌دهیم زیرا نقش یاوران مدارس بی‌بدیل است.

کاظمی تصریح کرد: برای مسائل و مشکلاتی که دوستان سرایدار مطرح کردند، کارگروه‌های ویژه‌ای را تشکیل می‌دهیم زیرا ما نمی‌توانیم این مشکلات را نادیده بگیریم و باید به آن‌ها اولویت دهیم؛ از جمله تسهیلات مسکن، بیمه و غیره. البته موضوع بیمه را باید متفاوت ببینیم، چرا که خطراتی که این قشر دارند، قابل توجه است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع بعدی آموزش است که نباید در این خصوص غفلت کنیم. باید برای تمام یاوران مدارس دوره آموزشی بگذاریم زیرا هرکس در کار خودش باید مهارت داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین قشری که با مردم و معلم مواجه هستند، این قشر هستند. به نظر بنده، باید دوره آموزشی گذاشته شود و برای این دوره‌ها امتیاز قائل باشیم و به وسیله این دوره‌ها، جایگاه یاوران مدارس را ارتقا دهیم و حتی تبدیل وضعیت داشته باشیم که این کار نیاز به بررسی دارد و برای این‌ها باید دوره مقدماتی، نیمه مقدماتی و تکمیلی داشته باشیم.