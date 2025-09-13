  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۱

وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد

وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را ابلاغ کرد

وزیر آموزش و پرورش اساسنامه مدرسه مجازی را به منظور ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اساسنامه مدرسه مجازی با امضای علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، مصوب جلسه ۱۰۵۸ شورای عالی آموزش و پرورش ابلاغ شد.

گفتنی است؛ به استناد بندهای ۴و ۷ راهبرد کلان هدف‌های عملیاتی ۵ و ۱۷ و راهکارهای ۳-۵و ۲-۱۷ و ۴-۱۷ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و در اجرای مصوبه جلسه ۱۰۲۵ شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ موضوع ماده واحده ایجاد مدرسه مجازی و به منظور نهادینه کردن عدالت آموزشی و تربیتی ارتقا کیفیت تعلیم و تربیت با بهره‌مندی هوشمندانه از فناوری‌های نوین مبتنی بر نظام معیار اسلامی با تأکید بر اصل اولویت آموزش‌های حضوری در مدارس اساسنامه مدرسه مجازی به تصویب رسیده است.

کد خبر 6588067

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها