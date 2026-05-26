وقتی گذشت درِ زندان را گشود؛ آزادی زندانی محکوم مالی در اهواز

حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پرونده اظهار کرد: در ادامه اجرای پویشهای مردمی و معنوی مبتنی بر ترویج فرهنگ عفو، ایثار و اصلاح ذاتالبین، پرونده یکی از زندانیان محکوم مالی که به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرد از سوی اجرای احکام دادگستری برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شد.
وی با بیان اینکه این پرونده با اهتمام ویژه اعضا و صلحیاران مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف اهواز در دستور کار قرار گرفت، افزود: با برگزاری جلسات متعدد سازشی، انجام رایزنیهای مستمر و بهرهگیری از ظرفیتهای اخلاقی و اجتماعی، زمینه جلب رضایت شاکی و آزادی این زندانی فراهم شد تا وی پس از تحمل دوران محکومیت به کانون خانواده بازگردد.
معاون حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به اقدام شایسته و انساندوستانه خانواده شاکی تصریح کرد: خانواده شاکی در اقدامی مبتنی بر آموزههای دینی، اخلاق اسلامی و در راستای ترویج فرهنگ گذشت با بخشش قابل توجهی از حقوق مالی خود، موجبات آزادی این زندانی را فراهم کردند؛ اقدامی که بیتردید از مصادیق برجسته احیای سنت حسنه صلح و سازش در جامعه اسلامی است.
امانتبهبهانی ضمن تشریح کارکردهای اجتماعی و قضایی پویشهای مبتنی بر گذشت و مصالحه بیان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، افزون بر کاهش جمعیت کیفری زندانها، نقش تعیینکنندهای در تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنشهای اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه دارد.
وی در رابطه با نقش شوراهای حل اختلاف در حلوفصل دعاوی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف امروز به عنوان بازوی مؤثر دستگاه قضایی در عرصه اصلاح ذاتالبین با رویکردی مردمپایه و صلحمحور، بستر مناسبی برای حل اختلافات و بازگرداندن آرامش به خانوادهها فراهم کردهاند.
معاون حل اختلاف استان خوزستان در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای اعضا و صلحیاران مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف اهواز، بر ضرورت مشارکت عمومی در پویشهای انساندوستانه تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ گذشت و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق آموزههای متعالی دینی و انسانی است.
