۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

وقتی گذشت درِ زندان را گشود؛ آزادی زندانی محکوم مالی در اهواز

اهواز ـ معاون حل اختلاف خوزستان با اشاره به آثار ارزشمند فرهنگ صلح وگذشت در کاهش آسیب‌های اجتماعی از آزادی یک زندانی محکوم مالی اهواز در راستای اجرای پویش «به عشق رهبر شهیدم می‌بخشم» خبرداد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این پرونده اظهار کرد: در ادامه اجرای پویش‌های مردمی و معنوی مبتنی بر ترویج فرهنگ عفو، ایثار و اصلاح ذات‌البین، پرونده یکی از زندانیان محکوم مالی که به دلیل عجز در پرداخت مهریه در زندان به سر می‌برد از سوی اجرای احکام دادگستری برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع شد.

وی با بیان اینکه این پرونده با اهتمام ویژه اعضا و صلح‌یاران مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف اهواز در دستور کار قرار گرفت، افزود: با برگزاری جلسات متعدد سازشی، انجام رایزنی‌های مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اخلاقی و اجتماعی، زمینه جلب رضایت شاکی و آزادی این زندانی فراهم شد تا وی پس از تحمل دوران محکومیت به کانون خانواده بازگردد.

معاون حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به اقدام شایسته و انسان‌دوستانه خانواده شاکی تصریح کرد: خانواده شاکی در اقدامی مبتنی بر آموزه‌های دینی، اخلاق اسلامی و در راستای ترویج فرهنگ گذشت با بخشش قابل توجهی از حقوق مالی خود، موجبات آزادی این زندانی را فراهم کردند؛ اقدامی که بی‌تردید از مصادیق برجسته احیای سنت حسنه صلح و سازش در جامعه اسلامی است.

امانت‌بهبهانی ضمن تشریح کارکردهای اجتماعی و قضایی پویش‌های مبتنی بر گذشت و مصالحه بیان کرد: توسعه فرهنگ صلح و سازش، افزون بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحکیم بنیان خانواده، کاهش تنش‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه اجتماعی در جامعه دارد.

وی در رابطه با نقش شوراهای حل اختلاف در حل‌وفصل دعاوی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف امروز به عنوان بازوی مؤثر دستگاه قضایی در عرصه اصلاح ذات‌البین با رویکردی مردم‌پایه و صلح‌محور، بستر مناسبی برای حل اختلافات و بازگرداندن آرامش به خانواده‌ها فراهم کرده‌اند.

معاون حل اختلاف استان خوزستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضا و صلح‌یاران مجتمع شماره ۵ شورای حل اختلاف اهواز، بر ضرورت مشارکت عمومی در پویش‌های انسان‌دوستانه تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ گذشت و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، اقدامی ارزشمند در مسیر تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق آموزه‌های متعالی دینی و انسانی است.

