۴ پرونده قضایی در رامشیر به صلح انجامید

حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این چهار پرونده با موضوعات ترک انفاق، مطالبه نفقه، مطالبه مهریه و مطالبه مبلغ دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ با تلاش اعضای شعبه و برگزاری جلسات سازش، با صلح و سازش مختومه شد.
وی افزود: در روند رسیدگی به این پروندهها، با گفتگو با طرفین و بهرهگیری از ظرفیتهای شورای حل اختلاف، زمینه توافق میان اصحاب دعوا فراهم شد و پروندهها بدون ادامه اختلاف پایان یافت.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان تصریح کرد: در جریان این سازش، خواهان با اعلام رضایت، زمینه آزادی یک زندانی را فراهم کرد؛ اقدامی که به گفته او نتیجه همراهی طرفین و تلاش اعضای شعبه در مسیر ایجاد صلح و سازش بود.
امانتبهبهانی با تأکید بر نقش شوراهای حل اختلاف در حلوفصل اختلافات خانوادگی و مالی گفت: رویکرد اصلی این شوراها، فراهم کردن زمینه گفتوگو، اصلاح ذاتالبین و پایان دادن به اختلافات از مسیر توافق و سازش است.
وی در پایان از تلاش اعضای شعبه سوم شورای حل اختلاف رامشیر، صلحیاران، معتمدان و همه افرادی که در تحقق این سازش نقش داشتند، قدردانی کرد.
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