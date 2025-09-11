خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) شهر قزوین مملو از جشنهای بزرگ و کوچک خیابانی بود و مردم با شور و حال خاصی در این جشنها حضور داشتند.
از سویی همزمانی این هفته با هفته قزوین و تقارن آنها حال و هوایی متفاوت به شهر قزوین داده و باعث شد مردم فضای شهر قزوین را در یک هفته اخیر متفاوتتر از قبل ببینند.
اما در سه روز اخیر این جشنها به اوج خود رسیده و کوچه و خیابانهای قزوین مملو از جشنها و محافل شادی بخش مردم مؤمن قزوین استو در یکی از متفاوتترین جشنها شهرداری قزوین جشنی بزرگ را در بوستان باراجین و در کنار دریاچه تازه تأسیس شهدای غواص برگزار کرد؛ جشنی که با حضور پرشور خانوادهها، جوانان، کودکان و سالمندان، رنگ و بویی خاص به فضای طبیعی و آرام این منطقه بخشید.
یکی از بخشهای جذاب جشن، جشنواره قیمهنثار بود که با رایحه دلانگیز غذاهای سنتی قزوین، فضای اطراف را پر کرده بود. سفرههایی رنگارنگ روی زمین پهن شده بود و مردم با شور و اشتیاق در حال صرف غذا بودند.
در کنار آن، غرفههای بازی برای کودکان و نوجوانان نیز حال و هوای شادیبخش و سرگرمکنندهای ایجاد کرده بود.
جشنواره قیمهنثار حال و هوای خاصی به مراسم داده بود
سمیه رضایی، یکی از شرکتکنندگان در مراسم که به همراه دو فرزند خردسال خود در جشن حضور یافته بود در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری چنین مراسمهایی واقعاً جای تقدیر دارد. فضای جشن بسیار گرم و صمیمی بود و برنامههای متنوعی برای کودکان در نظر گرفته شده بود.
این شهروند قزوینی عنوان کرد: فرزندان من از غرفههای بازی و سرگرمی بسیار لذت بردند و این فرصت برایشان خاطرهانگیز شد. همچنین جشنواره قیمهنثار با غذاهای سنتی قزوین، حال و هوای خاصی به مراسم داده بود.
وی در ادامه با اشاره به محل برگزاری مراسم افزود: با وجود همه زیباییهای طبیعی بوستان باراجین، باید بپذیریم که مسیر دسترسی به این منطقه برای بسیاری از خانوادهها دشوار است؛ بهویژه برای کسانی که وسیله نقلیه شخصی ندارند.
این شهروند قزوینی با بیان اینکه رسیدن به محل جشن با مشکلاتی همراه بود، تصریح کرد: اگر این جشن در یکی از پارکهای داخل شهر برگزار میشد، قطعاً مشارکت مردمی گستردهتری را شاهد بودیم.
محل برگزاری جشن چالش برانگیز بود
محمدرضا کریمی، دانشجوی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز رضایت از کیفیت برنامهها گفت: برنامههای فرهنگی و هنری جشن بسیار متنوع و جذاب بودند. اجرای موسیقی سنتی، غرفههای فرهنگی، مسابقات خانوادگی و فعالیتهای آبی در کنار دریاچه، همگی نشاندهنده تلاش برگزارکنندگان برای ایجاد فضایی شاد و معنوی بودند. حضور پرشور خانوادهها و جوانان نشان داد که مردم از چنین برنامههایی استقبال میکنند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: با این حال، انتخاب محل برگزاری در خارج از محدوده شهری، بهویژه در ساعات پایانی روز برای برخی از شرکتکنندگان چالشبرانگیز بود.
برگزاری این جشن باعث شد تا مردم در کنار دریاچه و طبیعت باراجین، ساعاتی را به دور از هیاهوی شهری سپری کردند. اجرای موسیقی سنتی، مسابقات خانوادگی، و سخنرانیهای کوتاه مذهبی نیز از دیگر بخشهای برنامه بود که مورد استقبال قرار گرفت.
همچنین حضور آزاده آلایوب یا همان خاله نرگس کودکان حسی متفاوت در این جشن را برای کودکان ایجاد کرد تا جشن حال و هوایی متفاوت داشته باشد.
یکی از بخشهای متفاوت جشن امسال، فعالیتهای آبی در حوضچه مصنوعی کنار دریاچه بود. نوجوانان و جوانان با لباسهای غواصی و تجهیزات ایمنی، در حال تجربهی شنا و قایقسواری بودند. این بخش از جشن، نهتنها جنبه تفریحی داشت، بلکه یادآور رشادتهای شهدای غواص نیز بود که نامشان بر این دریاچه نقش بسته است.
جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) در قزوین، امسال با ترکیبی از برنامههای فرهنگی، مذهبی، تفریحی و خوراکی، توانست لحظاتی بهیادماندنی برای خانوادهها رقم بزند. اگرچه نقدهایی درباره محل برگزاری مطرح شد اما روحیه همدلی، شادی و معنویت در فضای جشن موج میزد.
این امید وجود دارد تا در سالهای آینده، با توجه بیشتر به دسترسی عمومی، شاهد برگزاری چنین مراسمهایی در نقاطی باشیم که همه اقشار جامعه بتوانند به راحتی در آن حضور یابند.
