به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین اسلامی در اجتماع بزرگ علمای شیعه و سنی شرق خراسان‌رضوی که ظهر چهارشنبه به میزبانی تربت‌جام در مصلی الغدیر این شهرستان برگزار شد بر ضرورت وحدت و همبستگی امت اسلامی تاکید کرد.

امام‌جمعه تربت‌جام اشاره به این‌که این گردهمایی نمادی از اخوت و برادری است، خواستار تبعیت از آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) در زمینه‌های رحمت، محبت، عقلانیت و عدالت شد.

وی در این اجتماع وحدتی و تقریبی، با اشاره به سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، گفت: پیامبر ما پیامبر رحمت، محبت، عقلانیت و عدالت است. این آموزه‌ها، امروز مهم‌ترین گمشده‌های جامعه جهانی هستند.

اسلامی افزود: امت اسلام بیش از هر زمان دیگری به محبت و همبستگی نیاز دارد.

امام‌جمعه تربت‌جام همچنین بر نقش روحانیت به عنوان پرچمداران دین تاکید کرد و گفت: روحانیون باید با نگاهی عقلانی، به فهم و تبلیغ دین بپردازند.

وی با یادآوری این‌که در قرآن کریم بیش از ۳۰۰ بار به عقلانیت دعوت شده، ابراز امیدواری کرد: رفتار و فعالیت‌های علما و روحانیون در مسیر ترویج دین، بر مدار اصول محبت، عدالت و عقلانیت قرار گیرد.

اسلامی اضافه کرد: این اجتماع با هدف تقویت وحدت و برادری میان مذاهب اسلامی در منطقه برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر ادامه این گونه نشست‌ها تاکید کردند.