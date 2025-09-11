به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین اسلامی در اجتماع بزرگ علمای شیعه و سنی شرق خراسانرضوی که ظهر چهارشنبه به میزبانی تربتجام در مصلی الغدیر این شهرستان برگزار شد بر ضرورت وحدت و همبستگی امت اسلامی تاکید کرد.
امامجمعه تربتجام اشاره به اینکه این گردهمایی نمادی از اخوت و برادری است، خواستار تبعیت از آموزههای پیامبر اسلام (ص) در زمینههای رحمت، محبت، عقلانیت و عدالت شد.
وی در این اجتماع وحدتی و تقریبی، با اشاره به سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع)، گفت: پیامبر ما پیامبر رحمت، محبت، عقلانیت و عدالت است. این آموزهها، امروز مهمترین گمشدههای جامعه جهانی هستند.
اسلامی افزود: امت اسلام بیش از هر زمان دیگری به محبت و همبستگی نیاز دارد.
امامجمعه تربتجام همچنین بر نقش روحانیت به عنوان پرچمداران دین تاکید کرد و گفت: روحانیون باید با نگاهی عقلانی، به فهم و تبلیغ دین بپردازند.
وی با یادآوری اینکه در قرآن کریم بیش از ۳۰۰ بار به عقلانیت دعوت شده، ابراز امیدواری کرد: رفتار و فعالیتهای علما و روحانیون در مسیر ترویج دین، بر مدار اصول محبت، عدالت و عقلانیت قرار گیرد.
اسلامی اضافه کرد: این اجتماع با هدف تقویت وحدت و برادری میان مذاهب اسلامی در منطقه برگزار شد و شرکتکنندگان بر ادامه این گونه نشستها تاکید کردند.
نظر شما