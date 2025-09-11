حماس: جنایت رژیم صهیونیستی در قطر اعلام جنگ علیه کشورهای عربی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «فوزی برهوم» از رهبران جنبش حماس در نشست خبری با تاکید بر ناکامی عملیات ترور در دوحه، گفت: ما در سوگ گروهی از جوانان قهرمان خود هستیم که در حمله شنیع صهیونیستی به کشور قطر به شهادت رسیدند.
وی در ادامه افزود: مردم سرافراز ما و مقاومت شجاعانه آنها در حال خلق حماسههایی از پایداری و فداکاری در مواجهه با تجاوز وحشیانه صهیونیستی هستند. جنایت رژیم صهیونیستی در دوحه نه تنها حمله به قطر، بلکه اعلام جنگ علیه کشورهای عربی است. حمله صهیونیستها به دوحه نیازمند اقدام فوری کشورهای عربی است.
برهوم با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی امنیت منطقهای و بینالمللی را به خطر میاندازد، تصریح کرد: خون رهبران حماس گرانبهاتر از خون کودکان غزه، قدس، کرانه باختری و فلسطین نیست. تهدید به ترور، جنبش حماس و رهبران آن را از دفاع از حقوق مردم فلسطین باز نخواهد داشت. تهدید به ترور رهبران حماس در شکستن پایداری و مقاومت آن موفق نخواهد شد و تنها عزم آن را تقویت خواهد کرد.
این عضو ارشد حماس خاطرنشان کرد: سوءقصد نافرجام به هیئت مذاکرهکننده جنبش حماس در دوحه، نشان دهنده تلاش اشغالگران برای ساختن تصویری واهی از پیروزی است. سوءقصد به هیئت مذاکرهکننده حماس در دوحه در حالی رخ داد که این هیئت در حال بحث در مورد پیشنهاد آتشبس بود. این جنایت، هیئت مذاکرهکننده را هدف قرار نداده، بلکه کل روند مذاکره را هدف قرار داده است.
وی تأکید کرد: تلاش برای ترور هیئت مذاکره کننده حماس در دوحه، یک روز پس از دیدار نخست وزیر قطر و ارائه پیشنهاد جدید رخ داد. جنایت اخیر رژیم صهیونیستی ثابت میکند که نتانیاهو و دولتش مسئولیت کامل مانعتراشی در مذاکرات را بر عهده دارند. جنایت شنیع رژیم صهیونیستی، مواضع قاطع و خواستههای روشن ما برای توقف تجاوز را تغییر نخواهد داد.
برهوم با ابراز همبستگی کامل با دولت، امیر و مردم قطر گفت: ما از تمام مواضع حمایتی و مخالفت با تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی در دوحه قدردانی میکنیم. ما از رهبران کشورهای عربی و اسلامی میخواهیم که قاطعانه در برابر این گردنکشی صهیونیستی بایستند. دولت آمریکا با ایجاد پوشش و حمایت مداوم از اسرائیل علیه ملت ما، شریک کامل در این جنایت است.
وی همچنین اعلام کرد: همسر خلیل الحیه رئیس جنبش حماس در غزه و رئیس هیئت مذاکره کننده و همچنین عروس او و نوه هایش در حمله اسرائیل به دوحه زخمی شدند.
نظر شما