پاسخ وزارت خارجه قطر به تهدیدات نتانیاهو؛ تو را پاسخگو خواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر با صدور بیانیهای شدیداللحن، اظهارات تحریکآمیز و بی محابای نخستوزیر اسرائیل درباره میزبانی دفتر حماس در قطر را محکوم کرد و افزود که با شرکای خود برای پاسخگو کردن نتانیاهو و پایان دادن به اقدامات بیپروا و غیرمسئولانه وی تلاش خواهد کرد.
این وزارتخانه تأکید کرد که تلاش نتانیاهو برای القای اینکه قطر بهطور مخفیانه میزبان هیئت حماس است، اقدامی ناامیدانه برای توجیه جرمی است که توسط جامعه جهانی محکوم شده است.
در این بیانیه آمده است که دوحه نسبت به اقدام نخستوزیر اسرائیل در توجیه حمله بزدلانه به خاک خود اعلام انزجار میکند.
همچنین وزارت خارجه قطر تهدیدات آشکار نخستوزیر اسرائیل برای نقض احتمالی حاکمیت این کشور در آینده را نیز محکوم کرد.
وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد که میزبانی دفتر حماس در خاک این کشور در چارچوب تلاشهای میانجیگری صورت گرفته است که از سوی واشنگتن و تلآویو از قطر درخواست شده بود.
در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است که نخستوزیر اسرائیل بهخوبی میداند که دفتر حماس نقش محوری در موفقیت بسیاری از عملیاتهای تبادل اسرا و آتشبس داشته است.
وزارت امورخارجه قطر تصریح کرد: مذاکرات بهصورت رسمی و علنی و با حمایت بینالمللی و حضور هیأتهای آمریکایی و اسرائیلی برگزار شده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: مقایسه نادرست میان اقدامات رژیم اسرائیل با پیگرد القاعده پس از ۱۱ سپتامبر، تلاشی ناکام برای توجیه اقدامات فریبکارانه خود است.
وزارت خارجه قطر افزود: چنین اظهاراتی از کسی که برای جلب رأی به گفتمان افراطی متوسل میشود و تحت پیگرد عدالت بینالمللی قرار دارد، تعجبآور نیست.
همچنین این سخنان از شخصی که با تحریمهای فزاینده مواجه است و منزوی شدن او در صحنه جهانی را تشدید میکند، دور از انتظار نیست.
در ادامه آمده است که همبستگی گسترده بینالمللی با قطر نشان میدهد تهدیدات بیپروا علیه حاکمیت کشورها کاملاً غیرقابل قبول است.
در این بیانیه تأکید شده است که قطر همچنان به ایفای نقش خود بهعنوان شریک بینالمللی قابل اعتماد و بیطرف برای تحکیم امنیت و ثبات در منطقه و جهان ادامه خواهد داد و همه اقدامات لازم برای دفاع از حاکمیت و سرزمین خود را اتخاذ خواهد کرد.
این بیانیه اعلام کرد که دولت دوحه بار دیگر بر پایبندی خود به حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل تأکید میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد که به مسئولیتهای خود عمل کند.
قطر در پایان از جامعه بینالمللی خواست که مخالفت خود را با گفتمان تحریکآمیز و اسلامهراسانه نتانیاهو اعلام کرده و مانع تلاشهای سیاسی فریبکارانهای شود که میانجیگری و تلاشهای صلح را مختل میکند.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه از قطر خواست تا رهبران جنبش حماس را که وی «تروریست» خواند از خاک خود اخراج کرده یا در خاکش محاکمه کند.
وی در ویدئویی که دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی منتشر کرد، گفت: «به قطر و همه کشورهایی که تروریستها را پناه میدهند؛ میگویم: یا آنها را اخراج کنید یا به دست عدالت بسپارید. در غیر این صورت، ما خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»
نظر شما