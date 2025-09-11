  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۰۱

یاوه‌گوئی نتانیاهو در مراسم امضای طرح شهرک‌سازی «E1» در کرانه باختری

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در مراسم امضای طرح اشغالگرانه موسوم به «E1» در کرانه باختری به تکرار ادعاهای بی‌اساس درباره ایران و مقاومت فلسطین پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی طرح «E۱» برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری در نزدیکی قدس اشغالی را امضا کرد.

نتانیاهو طی سخنانی هنگام امضای این طرح اشغالگرانه گفت: شهرهای زیادی مشابه «معالیه ادومیم» در سرزمین ما وجود خواهد داشت. معالیه ادومیم بخشی از اسرائیل است و بخشی از اسرائیل باقی خواهد ماند. جبهه شرقی اسرائیل، معالیه ادومیم نیست، بلکه دره اردن است.

وی در ادامه مدعی شد: قبلا متعهد شدیم که کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد و اکنون در عمل هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت. آنچه در غزه آغاز شد، در غزه پایان خواهد یافت و حماس را شکست خواهیم داد. با قاطعیت در همه جبهه ها فعالیت می کنیم تا یک چیز را محقق کنیم و آن ابدی بودن اسرائیل است. ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد.

نتانیاهو که به پیروزی‌سازی خیالی برای خود عادت کرده است، ادعا کرد: در حملات به ایران توانستیم یک تهدید علیه موجودیت خود را از بین ببریم.

