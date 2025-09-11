  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۳

حضور امیر قطر در مراسم نماز بر پیکر شهدای حمله رژیم صهیونیستی+ فیلم

مراسم اقامه نماز بر پیکر شهدای حمله رژیم صهیونیستی به محل نشست اعضای ارشد جنبش حماس در دوحه با حضور امیر قطر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امروز پنج شنبه ۱۱ سپتامبر مراسم برگزاری نماز بر پیکر شهدای حمله رژیم صهیونیستی به محل جلسه مقام های ارشد حماس در دوحه انجام شد و امیر قطر هم در آن حضور یافت.

امیر قطر در این مراسم به بازماندگان این جنایت تسلیت گفت و با آنها از نزدیک دیدار کرد.

رژیم صهیونیستی روز سه شنبه ۱۸ شهریور جلسه هیئت مذاکره کننده جنبش مقاومت اسلامی حماس را در قلب دوحه پایتخت قطر با حمله هوایی هدف قرار داد و ۵ نفر از جمله «جهاد لبد» مدیر دفتر «خلیل الحیه» رئیس هیئت مذاکره کننده حماس و «همام الحیه» پسر او به شهادت رسیدند.

