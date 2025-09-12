«آل ثانی» در آمریکا؛ دیدار با «روبیو» و «ترامپ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، منابع آگاه از دیداری خبر دادند که عصر امروز جمعه میان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه و نخست وزیر قطر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نیویورک برگزار خواهد شد.

منابع آگاه اعلام کردند که محور این دیدار تبعات حمله رژیم صهیونیستی به رهبران حماس در دوحه است.

آکسیوس مدعی شد که این دیدار به مثابه حمایت ترامپ از دوحه و مخالفتش با حمله رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر این دیدار درراستای بخشی از تلاشهای دیپلماتیک قطر برای افزایش فشار بین المللی به تل آویو برای پایان جنگ غزه است.

وزیرخارجه و نخست وزیر قطر امروز جمعه به واشنگتن می رود و با روبیو همتای آمریکایی خود گفتگو خواهد کرد.

منابع آگاه اعلام کردند که آل ثانی همچنین قصد دارد که با جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار و گفتگو کند.

عصر جمعه نیز در نیویورک دیداری میان ترامپ و آل ثانی با حضور استیو ویتکاف فرستاده کاخ سفید برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، توافق امنیتی آمریکا و قطر از محورهای گفتگو وزیر خارجه و نخست وزیر قطر در آمریکا خواهد بود.

از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دیدار میان آل ثانی و همتای آمریکایی پشت درهای بسته در کاخ سفید انجام خواهد شد.

گفتنی است که جنگنده های رژیم صهیونیستی عصر سه‌شنبه- ۱۸ شهریور- ضمن تجاوز به حریم هوایی قطر، اهدافی را در شهر دوحه پایتخت این کشور بمباران کردند. مکان این بمباران، محل برگزاری نشست هیأت بلندپایه حماس به ریاست خلیل الحیه در منطقه الکترا بود.

این نشست که به منظور بررسی آخرین پیشنهاد آتش بس و صلح پیشنهادی آمریکا برگزار شده بود، توسط ده جنگنده اسراییلی و با چراغ سبز آمریکا برای نابودی میز مذاکره و صلح پیشنهادی مورد هدف و بمباران قرار گرفت.

این حمله جنایت کارانه که به دستور مستقیم و هدایت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر جنایت کار و وحشی رژیم اشغالگر اسرائیل به دوحه پایتخت قطر که تجاوز به خاک قطر صورت گرفت. این اقدام برخلاف تمامی قوانین بین‌المللی و یک اقدام غیرقانونی و در هنگامه مذاکرات آتش بس و صلح بود که منجر به محکومیت های گسترده کشورهای جهان از جمله حتی آمریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و هم پیمانان اسراییل شد.

هدف اصلی این حمله، ترور سران ارشد دفتر سیاسی جنبش حماس به خصوص خلیل الحیه بود.

قطر به عنوان متحد نظامی و نزدیک سیاسی آمریکا که میزبان پایگاه هوایی العدید به عنوان بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه می‌باشد، به رغم اینکه در جریان سفر اخیر ترامپ به منطقه یک هواپیمای لوکس و تشریفاتی به قیمت ۴۰۰ میلیون دلار به ترامپ هدیه داده بود و ده‌ها میلیارد دلار تسلیحات پیشرفته از آمریکا خریداری کرده بود، و سامانه های پیشرفته پدافندی پاتریوت و تاد نیز در قطر و پایگاه العدیده مستقر است، اما باز از حمله جنایت کارانه اسرائیل نیز در امان نماند و هیچکدام از سامانه‌های پدافندی آمریکا نیز اقدامی برای دفاع از قطر نکردند.