نرخ بیکاری تحت تاثیری ناترازی انرژی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نیکو ظهر امروز پنجشنبه در نشست خبری شاخص‌های اقتصادی خوزستان که در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری برگزار شد با بیان اینکه برای بررسی اقتصاد هر جامعه شاخص‌های شناخته شده‌ای وجود دارد، عنوان کرد: نرخ رشد اقتصادی و نرخ بیکاری از جمله این شاخص‌ها هستند؛ رفتار اقتصادی نیز باید در بلند مدت دیده شود و اگر در موضوعی شاخصی نوسان دارد گویای رفتار اقتصادی نیست به همین دلیل برنامه‌های توسعه پنج ساله تدوین می‌شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: در تمام دنیا تحلیل‌های اقتصادی در بازه‌های زمانی سه تا پنج ساله انجام می‌شود لذا تحلیل استان در این بازه زمانی مد نظر قرار داده شود و عملکرد چند ماهه ناشی از تغییرات محیطی هستند.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری با دو مشکل اساسی خشکسالی و قطعی برق مواجه بوده ایم، اظهار کرد: این موضوع بر نرخ بیکاری اثرگذار است اما در بازه سه یا چهارساله باید تحلیل را انجام داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان، نرخ بیکاری استان را با نوسان بین رتبه دو تا پنج کشور اعلام و عنوان کرد: علت آن بخشی به مساله تقاضا و بخشی بر عرضه است؛ در بازه زمانی چهارساله از ابتدای ۱۴۰۰، تعداد شاغلین از یک میلیون و ۲۳۶ هزار نفر به یک میلیون ۳۰۶ هزار نفر رسیده که نشان دهنده افزایش شاغلین به میزان ۷۰ هزار نفر است.

نیکو ادامه داد: با توجه به اینکه خوزستان جز معدود استان‌های کشور است که همچنان در پنجره جمعیتی جوان جای دارد و نرخ رشد جمعیت آن بالاتر از میانگین کشوری است، لذا عرضه نیروی کار آن بالا است.

وی گفت: به طور متوسط سالانه ۱۸ هزار نفر نیروی کار جدید وارد بازار می‌شوند که نشان می‌دهد اقتصاد خوزستان موفق شده هم برای این تعداد کاریابی کند و از سوی دیگر به طور میانگین نیز ۱۸ هزار شغل ایجاد کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه سال گذشته قریب به ۷۱ هزار شغل ایجاد کرده ایم، تصریح کرد: برخی افراد خارج از استان که در خوزستان شاغل می‌شوند را شامل می‌شود و حدود ۴۰ هزار نفر در سال مربوط به جامعه استان است.

نیکو تاکید کرد: استانی که جایگاه مهمی در اقتصاد ملی دارد باید وضعیت نرخ بیکاری آن بهتر از شرایط فعلی باشد که در این راستا تلاش‌های بسیاری در حال انجام است.

وی با اعلام اینکه ۵۴ درصد اشتغال خوزستان در حوزه خدمات است، اضافه کرد: همچنین ۳۲ درصد صنعت و ساختمان و حدود ۱۴ درصد در حوزه کشاورزی است. علیرغم اینکه باید به کشاورزی و صنعت توجه شود اما با توجه به اینکه در جامعه امروز خدمات، حمل و نقل و پشتیبانی کشاورزی اشتغال آفرین است لذا باید این رویکرد دنبال شود که علاوه بر کشاوزی و صنعت، به بخش خدمات که اشتغال با هزینه پایین و بهره وری کوتاه مدت دارد، توجه کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با بیان اینکه نرخ اشتغال ناقص استان کاهش یافته است، گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳ درصد شاغلین اشتغال ناقصه داشته و کمتر از ۴۴ ساعت کار می‌کردند اما در سال ۱۴۰۳ این میزان بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار به ۱۱ درصد کاهش یافته است که در کل کشور وضع چنین بوده است.