پیروز قربانی: بازی باکیفیت و تاکتیکی هدف تیم فجر است

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی در نشست خبری پیش از بازی با ذوب آهن اصفهان، که فردا در ورزشگاه پارس برگزار خواهد شد، با اشاره به وضعیت تیم فجر شهید سپاسی و ابراز رضایت از شرایط تیم گفت: گرچه نمی‌توان تنها بر اساس سه بازی قضاوت کرد و لیگ یک فرآیند طولانی است که باید با حفظ تمرکز و تلاش ادامه یابد، اما وضعیت تیم فجر تا کنون وضعیت مطلوبی بوده است.

وی با بیان اینکه تیم ذوب‌آهن، تیم ریشه‌دار با سرمربی جوانی است که در بازی‌های گذشته نتایج خوبی گرفته است، گفت: قطعاً بازی فردا بازی سختی خواهد بود که امیدوارم تیم ما با ارائه فوتبال باکیفیت، نتیجه مطلوب را کسب کند.

قربانی با اشاره به وضعیت ورزشگاه پارس هم گفت: فرهنگ تماشاگران و رعایت مسائل امنیتی و احترام به حریف اهمیت بالایی دارد و امیدوارم هواداران شیرازی فرهنگ و احترام را در ورزشگاه رعایت کنند تا مثل بازی قبل جو فوق‌العاده‌ای را در ورزشگاه شاهد باشیم.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز همچنین تاکید کرد: تیم باید با ارائه فوتبال لذت‌بخش و پرانرژی، تماشاگران را به هیجان و شور و انگیزه برساند.

قربانی با اشاره به بازی‌های اخیر، بر برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی تیم تأکید کرد و افزود: تیم فجر توانایی حمله و دفاع در فازهای مختلف بازی را دارد.

وی افزود: تیم در دقایق مختلف بازی بسته به شرایط، ممکن است عقب‌نشینی کند و این کار را بر اساس برنامه‌ریزی انجام می‌دهد تا از فرصت‌ها بهره‌برداری کند.

او همچنین به تمرینات و تحلیل‌های فنی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های تاکتیکی در هر بازی بر اساس نقاط ضعف و قوت حریف تنظیم می‌شود و در لحظه قابل تغییر است.

سرمربی تیم فجر در ادامه درباره کنترل تیم مقابل ذوب‌آهن و برنامه‌های دفاعی نیز اظهار داشت: استراتژی تیم در هر بازی متفاوت است و بر اساس آنالیز حریف و شرایط بازی، طرح‌های مختلفی اجرا می‌شود.

وی بر اهمیت انعطاف‌پذیری در تاکتیک‌ها و تغییر سریع استراتژی در صورت نیاز تأکید کرد و افزود: این تنوع و تقابل تاکتیکی، جذابیت فوتبال را افزایش می‌دهد.

قربانی در پایان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص بازی روز گذشته استقلال تهران و الوصل امارات که با شکست ۷ بر یک استقلال همراه بود، گفت: این مسابقه فاصله استراتژیک فوتبال ایران و امارات را در حوزه برنامه ریزی نشان داد.