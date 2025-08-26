پیروز قربانی: مسابقات کافا چه دستاوردی برای فوتبال ایران دارد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز قربانی شامگاه سه شنبه در نشست خبری پس از دیدار تیمش مقابل گل‌گهر سیرجان با بیان اینکه هنوز به آمادگی کامل نرسیده‌اند، گفت: برخی بازیکنان شرایط ایده‌آل برای حضور در ترکیب اصلی را ندارند اما با تلاش گروهی در حال پیشرفت هستیم. فجر قرعه سختی دارد اما با سخت‌کوشی بازیکنان امیدواریم بهترین نتایج را کسب کنیم.

وی با اشاره به روند مسابقات ادامه داد: اگر بازی‌ها ادامه پیدا کند، فجر روزبه‌روز بهتر خواهد شد؛ اما این سوال جدی مطرح است که مسابقات کافا چه دستاوردی برای فوتبال ایران دارد؟ به نظر من این رقابت‌ها هیچ سودی برای فوتبال کشور ندارد.

سرمربی فجر شهید سپاسی شیراز افزود: اگر تیم ملی با تیم‌های مطرح اروپایی بازی دوستانه برگزار می‌کرد، می‌شد گفت که دستاوردی برای فوتبال ما خواهد داشت، اما مسابقات کافا چنین ارزشی ندارد.

قربانی در خصوص عملکرد تیمش در بازی مقابل گل‌گهر تصریح کرد: ساختار دفاعی فجر به‌گونه‌ای بود که حتی یک موقعیت گل هم به حریف ندادیم و از این نظر روز خوبی را پشت سر گذاشتیم.