تابستانی پر بار برای دانش‌آموزان دهگلان؛اختتامیه اوقات فراغت برگزار شد

دهگلان- مراسم اختتامیه طرح اوقات فراغت تابستانی در شهرستان دهگلان با حضور مسئولان، والدین و دانش‌آموزان، پس از فعالیت‌های فرهنگی، هنری و تربیتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دهگلان، شامگاه پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: امسال دانش‌آموزان تابستانی متفاوت را تجربه کردند که در آن علاوه بر سرگرمی، به فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی نیز پرداخته شد.

عبدالله ساسانی افزود: این طرح فرصتی برای پرورش سلیقه‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان در ایام تابستان فراهم آورد.

وی همچنین به نقش کانون‌های فرهنگی و تربیتی شهید مطهری و شهیده سمیه در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: این کانون‌ها در ارائه خدمات شایسته به خانواده‌ها و دانش‌آموزان در طول تابستان پیشگام بوده‌اند.

در پایان این مراسم، از بیش از ۲۵۰ نفر از دانش‌آموزان، مربیان و فعالان عرصه اوقات فراغت با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

