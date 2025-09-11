به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش دهگلان، شامگاه پنجشنبه در این مراسم اظهار کرد: امسال دانشآموزان تابستانی متفاوت را تجربه کردند که در آن علاوه بر سرگرمی، به فعالیتهای فرهنگی و تربیتی نیز پرداخته شد.
عبدالله ساسانی افزود: این طرح فرصتی برای پرورش سلیقهها و استعدادهای دانشآموزان در ایام تابستان فراهم آورد.
وی همچنین به نقش کانونهای فرهنگی و تربیتی شهید مطهری و شهیده سمیه در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: این کانونها در ارائه خدمات شایسته به خانوادهها و دانشآموزان در طول تابستان پیشگام بودهاند.
در پایان این مراسم، از بیش از ۲۵۰ نفر از دانشآموزان، مربیان و فعالان عرصه اوقات فراغت با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
