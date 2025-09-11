  1. بین الملل
مستقر شدن کشتی‌های جنگی ناشناس در سواحل سوریه

گروه دیده‌بان حقوق بشر سوریه از استقرار کشتی های جنگی ناشناس نزدیک سواحل این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گروه دیده بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که کشتی های جنگی ناشناس نزدیک سواحل این کشور مستقر شدند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره این خبر منتشر نشده است.

این خبر در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در شهرک اشغالی «معالیه ادومیم» حضور داشت، در نشست خبری پس از امضای طرح گسترش شهرک سازی در اطراف قدس اشغالی موسوم به طرح «E۱» گفت: باید اینجا را به علت مسئله ای که نمی‌توانم به جزئیات آن اشاره کنم، ترک کنم.

خبرگزاری فلسطینی «سما» هم در خبر فوری گزارش داد: رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند بنیامین نتانیاهو به سرعت در راه رفتن به مقر فرماندهی عملیات در وزارت جنگ این رژیم است.

کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در واکنش به این تحولات اعلام کرد که بر خلاف شایعه ها، هیچ رویداد نظامی علیه ایران وجود ندارد.

