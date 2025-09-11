خروج ناگهانی نتانیاهو از نشست خبری به دلایل نامعلوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در شهرک اشغالی «معالیه ادومیم» حضور داشت، در نشست خبری پس از امضای طرح گسترش شهرک سازی در اطراف قدس اشغالی موسوم به طرح «E۱» گفت: باید اینجا را به علت مسئله ای که نمی‌توانم به جزئیات آن اشاره کنم، ترک کنم.

هنوز جزئیات بیشتری درباره علت این اقدام نتانیاهو منتشر نشده است اما رسانه ها اعلام کردند که او به مقر امنیتی «کریا» نقل مکان کرده است.

خبرگزاری فلسطینی «سما» هم در خبر فوری گزارش داد: رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند بنیامین نتانیاهو به سرعت در راه رفتن به مقر فرماندهی عملیات در وزارت جنگ این رژیم است.

نتانیاهو طی سخنانی هنگام امضای این طرح اشغالگرانه گفت: شهرهای زیادی مشابه «معالیه ادومیم» در سرزمین ما وجود خواهد داشت. معالیه ادومیم بخشی از اسرائیل است و بخشی از اسرائیل باقی خواهد ماند. جبهه شرقی اسرائیل، معالیه ادومیم نیست، بلکه دره اردن است.

وی همچنین مدعی شد: قبلا متعهد شدیم که کشور فلسطین تشکیل نخواهد شد و اکنون در عمل هیچ کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت.