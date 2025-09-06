کار سخت امیرعلی آذرپیرا با مدعیان در جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای ۲۴ و ۲۵ شهریورماه در شهر زاگرب کرواسی برگزار می‌شود. امیرعلی آذرپیرا نماینده شایسته کشورمان به‌عنوان ملی پوش این وزن به مسابقات جهانی اعزام می‌شود. آذرپیرا با وجود عمل جراحی و مصدومیت شدید، به چرخه انتخابی تیم ملی بازگشت و با شکست احمد بذری حریف نهایی خود، به‌عضویت تیم ملی درآمد. آذرپیرا که جهانی ۲۰۲۳ بسیار برای او بد به اتمام رسید، برای حضور در المپیک از وزن ۹۲ به ۹۷ کیلوگرم آمد و با سماجت و سرسختی توانست دوبنده این وزن را در المپیک به تن کن و اگر کمی از اشتباهاتش کم می‌کرد می‌توانست رنگ مدال را در المپیک خوش رنگ تر از برنز کند.

آذرپیرا به دلیل عمل جراحی مینیسک زانوی پا نزدیک به ۹ ماه از میادین دور بود. او در این المپیک پاریس در همان ابتدا به احمد تاج الدینوف روسی الاصل از بحرین برخورد کرد. وی در حالی که کشتی را از قهرمان سال ۲۰۲۳ جهان پیش بود، در یک بی دقتی مبارزه را واگذار کرد تا نتیجه این مسابقات ۴ بر ۳ به سود حریف بحرینی پایان یابد البته مصدومیت آذرپیرا از این مبارزه تشدید شد اما در ادامه با حضور تاج الدینوف در دیدار فینال، نماینده کشورمان در گروه بازنده‌ها حریفان خود را شکست داد تا در دیدار رده بندی مقابل کایل اسنایدر قهرمان المپیک و جهان از آمریکا ۴ بر ۱ پیروز شود و به مدال برنز دست پیدا کند. با توجه به اینکه عبدالرشید سعدالله یف در این مسابقات حضور نداشت، آذرپیرا در صورت پیروزی مقابل تاج الدینوف قطعاً می‌توانست مدال طلا را از آن خود کند.

اما نماینده کشورمان خرداد امسال و پس از رهایی از مصدومیت در جام ساساری به میدان رفت. در وزن او فقط رادو لفتر کشتی گیر مطرح از کشور مولداوی حضور داشت که آذرپیرا توانست با نتیجه ۱۱ بر صفر او را شکست دهد. یک ماه بعد و در ادامه چرخه انتخابی، آذرپیرا در رقابت درون اردویی با نتیجه ۳ بر صفر احمد بذری را مغلوب کرد و به عضویت تیم ملی درآمد. وی در حالی راهی زاگرب کرواسی می‌شود که تنها نقطه ضعفش عدم برگزاری مسابقات تدارکاتی است. البته کادر فنی صلاح دید تا به زانوی آسیب دیده آذرپیرا استراحت بیشتری دهد تا نماینده شایسته ایران با آمادگی بیشتری راهی جهانی کرواسی شود.

مهمترین حریف آذرپیرا در این مسابقات احمد تاج الدینوف کشتی گیر روسی الاصل از کشور بحرین است. او از سال ۲۰۲۳ تا به الان در هیچ مسابقه‌ای شکست نخورده و قهرمانی در آسیا، جهان، بازی‌های آسیایی و المپیک را در کارنامه دارد. البته تاج الدینوف نیز یک عمل جراحی را روی کتف خود داشته و در ادامه پس از بهبودی در مسابقات بین المللی رنکینگ مجارستان با غلبه بر تمامی حریفان به مدال طلا دست پیدا کرده است.

دومین حریف مطرح و اصلی آذرپیرا عبدالرشید سعداله‌یف از روسیه است. وی سال گذشته با چنگ و دندان مدال طلای وزن ۹۲ کیلوگرم را ازدست کامران قاسم پور درآورد تا به همه ثابت کند که بسیار کشتی بلد و زیرک حتی در وزن غیر تخصصی خود است. بی شک سعداله یف یکی از مدعیان اصلی کسب مدال طلا در این وزن است چراکه هم سابقه درخشانی در کسب مدال طلا در رقابت‌های جهانی و المپیک دارد و هم با توجه به تحریم‌های کمیته بین المللی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی، چندین مدال قطعی خود را به دلیل عدم حضور در مسابقات از دست داده و می‌خواهد با تلاش بیشتر در سال‌های کم باقی مانده از ورزش قهرمانی، به رکوردهای خوبی در کشتی آزاد جهان دست پیدا کند.

به جز این دو حریف که حریفان جدی آذرپیرا محسوب می‌شوند، سایر حریفان اگرچه بسیار مطرح هستند اما کمتر می‌توانند امیرعلی آذرپیرا را در راه کسب مدال طلا تهدید کنند. از جمله این حریفان می‌توان به ماگومدخان ماگومدوف کشتی گیر روسی الاصل جمهوری آذربایجان که مدال برنز المپیک پاریس و مدال‌های نقره و برنز جهان را در کارنامه دارد، کایل اسنایدر قهرمان جهان و المپیک از آمریکا، گیوی ماتچراشویلی دارنده مدال نقره المپیک پاریس و مدال‌های برنز جهان از گرجستان، آرش یوشیدا کشتی گیر دورگه ایرانی، ژاپنی که مدال طلای آسیا ۲۰۲۵ را در کارنامه دارد و رضابک آیتموخان قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم جهان و قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم زیر ۲۳ سال جهان از قزاقستان اشاره کرد.

باید دید آذرپیرا که کار بسیار سختی را در جهانی زاگرب پیش رو دارد، می‌تواند اشتباه خود را در المپیک پاریس جبران کرده و با شکست بهترین کشتی گیران حال حاضر جهان در زاگرب، مدال طلا به نام خود ضرب کند یا خیر.