به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین یاسینی از اساتید برجسته و پیشکسوت هنر دفنوازی در استان کردستان، شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریورماه، در پی حمله قلبی در بیمارستانی در شهرستان بیجار درگذشت.
منصور مرادی، نوازنده شناختهشده دف و از همراهان استاد یاسینی، با تأیید این خبر گفت: متأسفانه ساعتی پیش مطلع شدیم که استاد یاسینی به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته و تلاش پزشکان برای نجات وی ثمری نداشت.
وی افزود: پیکر این هنرمند فقید پس از انجام هماهنگیهای لازم با شهرداری سنندج، به این شهر منتقل و در قطعه هنرمندان آرام خواهد گرفت. زمان دقیق مراسم تشییع و تدفین متعاقباً از سوی خانواده و انجمن موسیقی اطلاعرسانی خواهد شد.
سید علاءالدین یاسینی متولد ۱۳۴۶، از شاگردان برجسته استاد خلیفه کریم صفوتی و فرزند استاد صدیق یاسینی، از چهرههای مطرح موسیقی خانقاهی و دفنوازی در کردستان بود.
این هنرمند با سابقه، سالها به آموزش افتخاری دف به علاقهمندان پرداخت و با تربیت صدها هنرجو در این عرصه، نقش مؤثری در گسترش موسیقی آئینی در منطقه ایفا کرد.
از جمله سوابق هنری استاد یاسینی میتوان به برگزاری دهها اجرای زنده در داخل و خارج از کشور، همچنین داوری در جشنوارههای معتبری چون «دف نوای رحمت» و «جشنواره ملی موسیقی جوان» اشاره کرد.
وی در آخرین حضور رسمی خود، روز جمعه ۱۴ شهریورماه، به عنوان داور بخش دف در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان حضور داشت.
