  1. استانها
  2. کردستان
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۷

علاءالدین یاسینی استاد پیشکسوت دف‌نوازی کردستان درگذشت

علاءالدین یاسینی استاد پیشکسوت دف‌نوازی کردستان درگذشت

سنندج- استاد سید علاءالدین یاسینی، نوازنده برجسته دف و داور هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، در سن ۵۸ سالگی و بر اثر سکته قلبی در بیمارستان بیجار دار فانی را وداع گفت.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علاءالدین یاسینی از اساتید برجسته و پیشکسوت هنر دف‌نوازی در استان کردستان، شامگاه پنجشنبه ۲۰ شهریورماه، در پی حمله قلبی در بیمارستانی در شهرستان بیجار درگذشت.

منصور مرادی، نوازنده شناخته‌شده دف و از همراهان استاد یاسینی، با تأیید این خبر گفت: متأسفانه ساعتی پیش مطلع شدیم که استاد یاسینی به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفته و تلاش پزشکان برای نجات وی ثمری نداشت.

وی افزود: پیکر این هنرمند فقید پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری سنندج، به این شهر منتقل و در قطعه هنرمندان آرام خواهد گرفت. زمان دقیق مراسم تشییع و تدفین متعاقباً از سوی خانواده و انجمن موسیقی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سید علاءالدین یاسینی متولد ۱۳۴۶، از شاگردان برجسته استاد خلیفه کریم صفوتی و فرزند استاد صدیق یاسینی، از چهره‌های مطرح موسیقی خانقاهی و دف‌نوازی در کردستان بود.

این هنرمند با سابقه، سال‌ها به آموزش افتخاری دف به علاقه‌مندان پرداخت و با تربیت صدها هنرجو در این عرصه، نقش مؤثری در گسترش موسیقی آئینی در منطقه ایفا کرد.

از جمله سوابق هنری استاد یاسینی می‌توان به برگزاری ده‌ها اجرای زنده در داخل و خارج از کشور، همچنین داوری در جشنواره‌های معتبری چون «دف نوای رحمت» و «جشنواره ملی موسیقی جوان» اشاره کرد.

وی در آخرین حضور رسمی خود، روز جمعه ۱۴ شهریورماه، به عنوان داور بخش دف در هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان حضور داشت.

کد خبر 6586821

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها